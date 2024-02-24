今氣溫微升 吳德榮：明午後再轉冷 直逼冷氣團下探10度

今晨北海岸降雨較明顯、東半部零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周二持續東北季風型態，迎風面雲量多，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，今天、明天上午冷空氣略減弱，氣溫微升，北台灣仍偏涼，其他早晚涼。今天北部12至20度，中部14至28度，南部15至32度，東部14至25度。

明天下午起冷空氣再增強，北台灣再轉冷，其他地區氣溫略降；吳德榮表示，明晚至下周一晨氣溫降至最低時，台北觀測站約在13度，再觸及大陸冷氣團的定義，沿海及部分平地最低氣溫則在10度左右，應注意添衣保暖。

吳德榮表示，下周三、周四轉高壓迴流型態，天氣好轉，氣溫明顯回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

他說，下周五起另一波鋒面通過，鋒後有比前波強的強冷空氣南下，但為期末的模擬，應密切觀察模式的調整。