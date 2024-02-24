公費流感疫苗 3月5日起開放全民接種

農曆春節過後，各級學校開學、燈會及宗教慶典等人群聚集頻率增加，新冠、流感疫情傳播風險上升，疾管署發言人羅一鈞表示，預估二月底至三月初，新冠與流感仍會有一波流行，但公費流感疫苗於春節後打氣降低，目前仍有七萬多劑疫苗，將從三月五日起，開放六個月以上民眾公費接種，直到用完為止。

疾管署原先規畫流感疫苗限制公費對象，如六十五歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群。考量春節後，流感疫苗打氣下降，但流感疫情呈上升趨勢，為發揮疫苗最大效益，公費流感疫苗自三月五日起，擴大提供給六個月以上尚未接種的民眾接種。

羅一鈞表示，近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以Ａ型Ｈ3Ｎ2為主，與疫苗株相吻合。截至廿日，公費疫苗總接種數約六五○點三萬劑，整體疫苗使用率逾百分之九十八點八，剩七萬餘劑；將按縣市需求，調撥部分疫苗至目前剩餘量較少的十二縣市。

羅一鈞指出，春節後，新冠疫苗打氣已恢復，二月廿日起，每天都超過一萬人接種，目前全國尚餘莫德納ＸＢＢ疫苗約四三三點六萬劑、Novavax ＸＢＢ疫苗約廿一萬劑。

外媒報導國際一項研究，不同手臂施打多劑疫苗，可讓血液中抗體提升四倍。兒童感染症醫學會理事長黃玉成表示，該研究結論尚未確定，若同時接種兩款疫苗，建議副作用相對大的疫苗，可施打在非慣用手。