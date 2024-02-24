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退休力課程／拈花惹草防失智 儲備滿滿退休力

聯合報／ 本報訊

研究指出，園藝不僅能預防失智、還可以降低罹患憂鬱症的風險。但是你從來沒有栽種的經驗，或是常常養不活植物，擔心自己是植物殺手嗎？聯合報健康事業部與ＭＯＡ國際美育自然生態基金會共同推出「實（食）用園藝系列課程」，由具備園藝治療師證照的植栽達人，帶領你從認識、選擇到照顧，一步步掌握居家植栽的要點與運用。

只要有水、土壤、陽光和容器，你也能在家中開始種植，無論是在陽台、玄關、窗邊或廚房一角，利用一個盆栽就能打造自己的開心農場，想在家享受田園樂趣，現採鮮摘、直上餐桌，你也可以輕鬆實現！現在就一起來學習如何輕鬆種、簡單養，為退休生活注入更多活力。

課程時間：

二月廿五日（日） 多用途艾草認識與運用

三月十日（日）植物繁殖技巧與盆栽移植方法

三月廿一日（四）香草植物饗宴

三月卅一日（日）草本植癒 香皂工坊

地點：台北市大安區信義路四段二七三號四樓（自捷運信義安和站五號出口左轉直行約三到五分鐘）

洽詢：02-8692-5588 轉5869或2070

報名：課程資料及報名連結

園藝 憂鬱症 盆栽

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