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退休過來人／50歲 提早過健康第3人生

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
YouTuber章新（本名張炳文）以過來人身分談退休和預期不同的地方。記者季相儒／攝影
YouTuber章新（本名張炳文）以過來人身分談退休和預期不同的地方。記者季相儒／攝影

YouTuber章新五十歲提早退休，他將人生分為三階段，出生到廿五歲是接受教育期，廿五歲到五十歲要創造經濟實力，五十歲後來到黃金期，趁身體健康退休，到七十歲享受第三人生，他解釋：「算到七十歲是因為健康平均餘命。」

內政部最新統計，台灣男性平均壽命約七十六歲、女性八十三歲，但是，扣掉晚年平均臥床時間後，衛福部資料顯示，男性健康平均餘命是七十歲、女性七十五歲。他分配的第三人生，已比前兩階段少五年，所以五十歲退休不算早，「如果六十五歲退休，五年後就是健康平均餘命，我不希望退休沒幾年就進入長照」。

大家最關心的退休金，他分享一個不考慮外在因素的簡單計算：假設退休生活費每個月希望有五萬，一年即六十萬，如果六十歲退休、活到八十五歲，共廿五年，必須準備一千五百萬。這筆錢的三大來源是勞保老年給付、勞工退休金以及存款，扣除前兩項才是自己要預備的金額。民眾可至「勞保局e化服務系統」，輕鬆查詢自己的退休帳戶。

章新和太太預計六十歲請領勞保老年給付，兩人的勞工退休金屬於新制，須年滿六十歲申請，因此五十到六十歲的生活費必須靠自己存款。他一直住老房子、開小車，退休前收入不錯但花費很少，薪水存起來不做投資，五十歲碰巧拿到遣散費，才能提早退休。

他強調不是鼓勵提早退休，先釐清是為了夢想，還是逃避現實？心有顧慮就先不要提，如果是工作不如意或跟主管發生摩擦，建議解決當下問題。定好退休時間後，提前跟家人溝通，包含生活開銷縮減以及日常作息改變，減少日後老夫老妻吵架的機會。

章新的「六種動物測退休力」測驗結果是分數超群的王者獅子，還沒做過的讀者歡迎填寫作答。

數位版看這裡

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學習變老／從熟齡網紅章新、嫺人看 經營自媒體是退休後的好選擇嗎？

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