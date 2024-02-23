元宵節後結束過年要收心 龍年團隊最好有4種生肖「神隊友」

明天是農曆正月十五日，俗稱上元節、元宵節、小過年，民俗相傳是天官賜福日，敬備果品到大廟上香祭祀最為吉利，民俗學者建議「兩要、六不」，若能做到，今年生活將和睦幸福，

民俗認為農曆春節假期到正月十五日截止，把正月十五日當作小過年一般慶祝，因相傳正月十五日有上天降火，所以要提燈籠祈福。彰化縣民俗專家蒲慶峰今天表示，元宵節很多家戶燒香祭祖和拜神明，明天吉時為上午9點到11點，下午1點到3點，最好敬備四果到大廟上香能討到更多吉利，若願意多帶供品可帶發粿、紅圓，未必要備三牲、五牲。

彰化師大退休教授、民俗學者胡瀚平指出，元宵又叫元夕、元夜、上元，是天官賜福之辰，也是民間用百千燈懺悔罪之，元宵張燈賞樂，水燈度灾厄，自漢代蔚然成風，到後世衍生猜燈謎，還要走橋渡危象徵「走太平」，此外，新娘子要躲燈避災。

胡瀚平建議，今天元宵節不穿黑白相間線條衣服、不讓米缸見底、不刷光和花光存款，不到陰氣晦氣重的地方、不讓家戶室內昏暗、不借錢和殺生、爆粗口，以保持福氣和吉利長久，在台灣俗諺「喫了湯圓好團圓」，今天要吃湯圓或元宵，象徵可以得到團圓、和睦、幸福。

農業時代過了元宵節就要專心工作，胡瀚平表示，今年生肖龍年是甲辰年，時運方面「青龍得位，十謀九成」及「青龍守庫」，青龍守庫指的是要確保財富的穩定和增長，今年有「四人（4種生肖）要發富」，即是鼠、雞、馬、虎，工作團隊最好有這些生肖朋友來合作。

不過胡瀚平強調，「青龍得位」必須一團正氣，腳踏實地才能得天時、地利之助，百事必遂人願，謀事如果違背天道、投機取巧、昧著良心或違背自然法則，就算有「神隊友」謀事也恐難成功。