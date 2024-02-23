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明天元宵節雨區曝 賈新興：未來1周2波冷氣團襲台

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天起受東北季風影響，明天北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花東有零星短暫雨。本報資料照片
今天起受東北季風影響，明天北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花東有零星短暫雨。本報資料照片

未來10天迎風面降雨多。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周日、下周五各一波大陸冷氣團影響，而228和平紀念日氣溫回升。

今天起受東北季風影響，明天就是元宵節，賈新興說，明天北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花東有零星短暫雨。周日至下周一受大陸冷氣團影響，北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花東有零星短暫雨，下周二北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜花東有零星短暫雨。

下周三228和平紀念日，賈新興表示，下周三白天氣溫回升，東北角、宜花東及恆春半島有零星短暫雨。下周四偏東南風，花東有零星短暫雨。

他說，下周五受鋒面及大陸冷氣團影響，下周五至下周六台中以北及宜花東有局部短暫雨，3月3日北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨， 中部和南部山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，展期資料顯示，3月北部春雨偏多，3月上旬偏涼，中旬起轉偏暖。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

冷氣團 基隆 賈新興

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