瞄準轉機客 擬開放免簽證觀光

為了衝今年一二○○萬國際觀光客目標，行政院副院長鄭文燦昨提出三項策略，包括簡化東南亞旅客簽證、擬讓轉機客免簽證觀光、積極推廣爭取日韓客等，盼讓轉機旅客成為觀光客來源。至於禁團令的部分，鄭文燦則說，六月前希望兩岸關係緩和，對岸開放陸客團來台，兩岸旅遊有好的轉機。

不過觀光學者認為，別過於拘泥數字迷思，轉機「轉法」及過境時間，以及掌握轉機旅遊約四小時的黃金時間，才是重中之重。

鄭文燦昨出席觀光節慶祝大會致詞時表示，將鎖定台灣每年約五、六百萬轉機客，於近期訂定轉機客免簽證觀光時間，讓轉機客成觀光客來源。

此外，針對東南亞國家簽證簡化上，在無其他防疫考量下，盡量朝促進、落地簽證方向。

交通部觀光署國際組長黃易成指出，觀光署當然期盼有便利措施吸引更多觀光客，因涉及跨部會事宜，目前仍在研議中。另也會持續爭取日韓客，包括找代言人、網紅行銷，加強經營社群媒體等，以吸引更多人來台。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，簽證放寬有助觀光客成長，業者樂見其成，建議可借鏡新加坡，提供轉機客免費城市旅遊導覽，加上機場聯結交通配套措施，有助於效益最大化。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，轉機客本就是各國積極瞄準市場，該策略無大問題，不過轉機的「轉法」及過境時間，才是先決條件，得通盤檢視所有航線、航班將更有效益。別過於拘泥數字迷思，轉機客來台後能帶來多少經濟效益，更是關鍵。

劉喜臨強調，吸引過境旅客重點在於，如何藉由轉機旅遊約四小時的黃金時間，讓他們下次願意來台觀光。以中東、韓國、泰國為例，入境旅遊要鎖定機場周邊觀光旅遊地點，否則機場離市區太遠，操作不易。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，新南向市場著力空間大，不少東南亞轉機客「路過」台灣，若能鬆綁轉機客免簽證觀光，相信能力推效益最大化。