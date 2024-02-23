聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥價調整 醫改會：省下的經費應合理分配

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北報導
健保署醫審及藥材組長黃育文說明健保署年度藥價調整結果。記者李青縈／攝影
健保署醫審及藥材組長黃育文說明健保署年度藥價調整結果。記者李青縈／攝影

衛福部健保署公布最新藥價調整，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，目前確實有不少藥品被砍到地板價格，加上每年例行藥價調整，不免面臨缺藥危機，但今年調整金額五五點三億元，相對往年動輒大砍八十至百億元少，調整品項也是歷年最少，降低民眾換藥衝擊。

「每年降價這件事情，的確對廠商、醫療單位都是大事。」中華民國學名藥協會理事長陳誼芬說，藥價調降有幾個原因，健保署根據藥證多寡、市面銷售情況等，部分老藥可能有比較多張藥證，若健保給付十元，但藥價調查售價只賣五元，當然就會調降；今年總調整金額五十五點三億元，比往年少，目前看來大家接受度高。

這次調整藥價中，許多心血管疾病藥品遭到調降。心臟學會秘書長王宗道說，心血管疾病是我國第二大死因，不同於癌症等疾病，透過藥物可以有效預防，從預防、治療疾病角度，若心血管疾病藥費降低、減少健保財務負擔，讓藥物更廣泛地使用，可以照顧更多患者

醫改會執行長林雅惠說，盼健保署每年調整藥價，可讓不具成本效益的藥品退場，省下來的經費應合理分配及更好運用，才能符合各方期待。

健保署 心血管疾病 患者

延伸閱讀

最新健保藥價砍55.3億元 這款癌症藥物降幅達35%最多

醫師薪水知多少？年輕醫師最愛選擇這3科，這3科連住院醫師都難找！

醫師薪水知多少3／健保、工時、缺人才 醫療品質崩壞中

台灣連6年醫療照顧世界第一 洪子仁：須解讀這事才客觀

相關新聞

健保砍藥價 600萬人恐沒藥用

衛福部健保署昨公布今年藥品價格調整最新結果，調整後為健保減少支出五五點三億元，整體調幅為百分之二點八，新藥價於四月一日上...

藥價調整 醫改會：省下的經費應合理分配

衛福部健保署公布最新藥價調整，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，目前確實有不少藥品被砍到地板價格，加上每年例行藥價調整，...

蘇丹紅辣粉 漢來軒已全用完

「蘇丹紅」辣椒粉全台流竄，還流向知名餐廳，台中市食安處昨稽查發現，台中廣三SOGO的漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，已全...

「微罪不記點」 王國材：可提高罰金

交通部擬針對罰鍰一二○○元以下違規不記點，民眾檢舉也不記點，騎樓違停等則不開放檢舉，引發熱議。交通部長王國材表示，若有民...

代謝性肝病高危群 每年腹超防肝癌

肝癌每年死亡人數超過八千人，經政府推動Ｂ肝疫苗接種、Ｃ肝普篩及治療計畫後，Ｂ、Ｃ肝導致的肝癌已逐漸獲得控制；但飲酒、精緻...

濕冷過元宵！明起低溫13度冷到周日 冷氣團接力「最冷時間點」曝光

金馬濃霧籠罩，影響交通起降。中央氣象署指出，明天起東北季風來襲，終結「霧擾模式」，但也相伴過元宵，至周日期間，北東轉濕冷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。