藥價調整 醫改會：省下的經費應合理分配

衛福部健保署公布最新藥價調整，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，目前確實有不少藥品被砍到地板價格，加上每年例行藥價調整，不免面臨缺藥危機，但今年調整金額五五點三億元，相對往年動輒大砍八十至百億元少，調整品項也是歷年最少，降低民眾換藥衝擊。

「每年降價這件事情，的確對廠商、醫療單位都是大事。」中華民國學名藥協會理事長陳誼芬說，藥價調降有幾個原因，健保署根據藥證多寡、市面銷售情況等，部分老藥可能有比較多張藥證，若健保給付十元，但藥價調查售價只賣五元，當然就會調降；今年總調整金額五十五點三億元，比往年少，目前看來大家接受度高。

這次調整藥價中，許多心血管疾病藥品遭到調降。心臟學會秘書長王宗道說，心血管疾病是我國第二大死因，不同於癌症等疾病，透過藥物可以有效預防，從預防、治療疾病角度，若心血管疾病藥費降低、減少健保財務負擔，讓藥物更廣泛地使用，可以照顧更多患者。

醫改會執行長林雅惠說，盼健保署每年調整藥價，可讓不具成本效益的藥品退場，省下來的經費應合理分配及更好運用，才能符合各方期待。