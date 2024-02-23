健保砍藥價 600萬人恐沒藥用

衛福部健保署昨公布今年藥品價格調整最新結果，調整後為健保減少支出五五點三億元，整體調幅為百分之二點八，新藥價於四月一日上路，此次藥品價格調整主要有三類，分別是心臟血管藥品、神經系統藥品及全身性抗感染劑。健保署表示，省下來的藥費挹注於新藥、新科技，但藥界擔心，老藥恐退場，影響慢性病患用藥權益。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保民國一○二年起試辦「全民健康保險藥品費用分配比率目標制方案」（ＤＥＴ），預設每年藥費支出目標值，並考量藥品需求、必須性及基本價保障等，例行性調整藥費，此次調降四五五一項、調升十七項，不調整九千五百項，調降品項為方案上路來最少的一次。

黃育文說，此次藥價調整最大的三類，分別為心臟血管、神經系統、全身性抗感染劑用藥。就單項藥品調降方面，前三名依序為治療大腸直腸癌的「癌治佳靜脈輸注濃縮液」，從一支二五○四元降至一六二三元，調幅達百分之卅五；乳癌治療用藥「萊特汝膜衣錠」調降二成八，一錠從卅六點六元降到廿六點五元；胃及十二指腸潰瘍治療藥品「強生妙治胃顆粒」降幅二成七，每錠卅六點四元降到廿六點六元。

單項藥品調漲方面，以降低心肌梗塞跟中風的「克壓脂膜衣錠」調漲最多達到兩成，一錠從八點六元調升至十點三元；用於癌症療程跟其他止吐藥劑併用的「治敏吐膠囊」則調升一成九，從三五一元調高到四一六元。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說 ，這次被砍價的藥品，以健保給付超過十五年的「老藥」占百分之九十三最多，且幾乎都是慢性病用藥，使用患者更高達六百萬人，「我看老藥被砍的價格，幾乎已離死亡邊緣不遠」，萬一藥商認為藥價不符成本，導致這些藥品相繼退出健保，民眾恐面臨無藥可用的情況。

黃金舜指出，社區藥局在供藥體系最末端，需要備藥、等醫師開處方，四月一日藥品給付價格調整，若三月卅一日前準備的藥，四月起必須降價，藥局因此不進藥，「民眾拿不到藥，應由誰負責？」

黃金舜說，新冠疫情剛結束、烏俄戰爭未歇、原物料又上漲恐導缺藥，若老藥相繼退出健保，「到時候，慢性病患者怎麼辦？」全聯會希望調整藥價時，新藥、老藥應要分開，避免互相排擠。