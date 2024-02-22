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家長忙工作孩子離不開3C 護眼教育從幼兒園紮根

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
今年就讀新莊幼兒園大班的6歲李小弟今日也出席記者會，表示自己相當喜愛跳「愛眼健康操」，更與爸爸媽媽一同表演。記者鄒尚謙／攝影
今年就讀新莊幼兒園大班的6歲李小弟今日也出席記者會，表示自己相當喜愛跳「愛眼健康操」，更與爸爸媽媽一同表演。記者鄒尚謙／攝影

近視是一種疾病，若日常生活又未注意護眼，平均每年會增加75至100度，成為重度近視高度風險。衛福部國健署提醒，近視會影響生活與學習，而高度近視若控制不佳，會增加青光眼、黃斑部病變、白內障及視網膜剝離等傷害眼睛之風險，甚至還可能導致失明，建議透過「3010120」護眼原則，保護視力健康。

國健署今舉辦「視力保健從幼扎根視界亮起來」記者會，根據調查發現，國小低年級學童若每周從事戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率；每周日照時間超過200分鐘，則可減少49%學童罹患近視的機率，顯示戶外活動對兒童近視防治相當重要。

國健署婦幼健康組科長歐良榮表示，國健署109年起於幼兒園推動健康促進試辦計畫，將幼兒健康4大議題，包括視力保健、事故傷害防制、飲食營養及健康體能融入幼兒園日常課程活動，透過設計「愛眼健康操」舞蹈歌曲加入護眼小秘訣，使幼兒了解護眼運動的重要性。

今年就讀新莊幼兒園大班的6歲李小弟今日也出席記者會，表示自己相當喜愛跳「愛眼健康操」，更與爸爸媽媽一同表演。李爸爸說，雖然都知道要放下手機，不要看螢幕太久，但其實自己很難做到，反而是小朋友從學校回來後，一直提醒我們不要看手機。

李媽媽也說，家長可能因為長期工作忙碌，就把小孩丟給3C產品陪伴，容易忘記不要讓孩子看太久的螢幕，而學校會舉辦身心健康座談會，提醒家長注意小孩的視力保健，但很多時候都只能帶去看醫師，其實及早預防就可以幫助孩子遠離近視。現在每當假日時，全家吃完早餐後，兒子會吵著爸媽陪他至公園玩，而且每次都玩超過2小時才依依不捨回家。

新莊幼兒園園長章寶瑩表示，雖然幼兒園裡面沒有戶外空間，但為了讓孩童們都能有足夠的戶外活動，每周園區老師們都會開會討論，每周帶孩子們到社區散步，讓孩子們能夠接觸戶外、眺望遠方。

國健署副署長魏璽倫提醒，孩童在12歲前應掌握「遠視儲備量」，以降低近視後迅速成為高度近視的風險，並應提醒孩子避免長時間、近距離用眼，遵守「3010120」護眼原則，用眼30分鐘休息10分鐘，每日戶外活動2至3小時以上，以促進視覺發展，減少近視發生風險。

衛福部國健署提醒，近視會影響生活與學習，而高度近視若控制不佳，會增加青光眼、黃斑部病變、白內障及視網膜剝離等傷害眼睛之風險，甚至還可能導致失明。記者鄒尚謙／攝影
衛福部國健署提醒，近視會影響生活與學習，而高度近視若控制不佳，會增加青光眼、黃斑部病變、白內障及視網膜剝離等傷害眼睛之風險，甚至還可能導致失明。記者鄒尚謙／攝影

國健署 幼兒園 近視

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