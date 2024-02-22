逾3成未滿2歲幼童都在用3C 專家:恐過度消耗遠視儲備量

台灣國人近視情況普遍，隨著科技進步，兒童接觸3C產品的頻率也愈來愈高。專家指出，台灣未滿2歲孩童使用3C產品比率高達37.5%，而2歲到6歲孩童則高達68.5%非常之高，而「遠視儲備量」可能就因此過早用完，未來重度近視的可能就會增加。衛福部國健署也提醒，民眾可掌握「護眼123原則」掌握遠視儲備量。

國健署副署長魏璽倫表示，遠視儲備量是每個人與生俱來的視力，若可以慢慢用，就愈晚近視，因此從幼兒園開始健康促進相當重要，且透過每次用眼30分鐘、休息10分鐘，每日戶外活動120分鐘以上，可以促進孩童視覺發展。

國健署指出，剛出生嬰兒因為眼球較小、眼軸較短，此時雙眼處於遠視狀態，具備生理性遠視，0到3歲嬰幼兒應有150至200度遠視度數、4至6歲幼兒應有100至200度遠視度數、7至8歲國小低年級時，應有100度遠視度數，直到9至12歲國小中、高年級至少應有50度以上遠視度數。

嘉義大學幼兒教育學系教授葉郁菁說，嬰幼兒剛出生時都處於「遠視狀態」，隨著年齡增加遠視的程度會變少，若過度用眼就會成為近視，而愈早近視，未來重度近視的機率就會增加。

葉郁菁在研究中也發現，全台未滿2歲的幼兒竟高達37.5%有使用3C產品，而2歲至6歲孩童使用率更高達68.5%。新冠疫情後學童都缺少戶外活動時間，或家長太早給孩子使用3C，都會增加近距離用眼的機會，損害視力。

魏璽倫提醒，民眾可掌握「護眼123原則」，每1年定期1至2次檢查視力，掌握遠視儲備量；未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上兒童每天看螢幕不要超過1小時；用眼30分鐘，休息10分鐘，每天戶外活動2至3小時，以減少近視發生風險。