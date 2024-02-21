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不只黃色小鴨受害！高雄冬日遊樂園颳強風 緊急休園1日

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
冬日遊樂園因強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今日休園一天。記者劉學聖／攝影
冬日遊樂園因強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今日休園一天。記者劉學聖／攝影

高雄近日颳起強烈陣風，最高達8級，民眾驚呼根本是颱風等級，就連黃色小鴨也被吹到「臉部變形」，而緊鄰黃色小鴨的冬日遊樂園也因強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今休園一天，所有工作人員都在棚子下方幫忙撐住，許多到場民眾雖然鎩羽而歸，仍表示可以體諒，畢竟安全第一。

根據高雄港船舶航況查詢系統顯示，高雄港第二港口在下午3點20分，平均風速達每秒15公尺（7級），陣風達每秒18公尺（8級），位在高雄港16-18號碼頭的冬日遊樂園也因為強風，許多棚子被吹得搖搖欲墜，現場所有工作人員紛紛抵著支架、防止棚子倒塌，樂園也為此暫停營運。

記者現場直擊，冬日遊樂園目前已透過廣播通知民眾因安全考量，「因風勢過大，今日冬日遊樂園所有設施將暫時停止營業，請民眾不要再進入園區，請往夜市區域移動」；每個棚子的支架下都有超過4人幫忙撐著，上頭帆布被風吹得發出巨大聲響，不過多數民眾表示休園可以體諒，畢竟安全第一。

高雄市觀光局回應，因風勢過大，為考量遊客安全，今日冬日遊樂園所有設施停止營運，休園一日，造成不便，敬請見諒。

高雄冬日遊樂園因為強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今日休園一天。記者劉學聖／攝影
高雄冬日遊樂園因為強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今日休園一天。記者劉學聖／攝影
高雄冬日遊樂園因為強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今日休園一天。記者劉學聖／攝影
高雄冬日遊樂園因為強風吹襲，園方擔心設備、棚子遭風吹倒，緊急宣布今日休園一天。記者劉學聖／攝影

遊樂園 高雄港 黃色小鴨

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