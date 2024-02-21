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健保放寬異位性皮膚炎生物製劑給付資格 每年7萬人受惠

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署署長石崇良表示，已於本月起下修異位性皮膚炎生物製劑藥物使用資格至6歲，全台6萬餘人受惠。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署署長石崇良表示，已於本月起下修異位性皮膚炎生物製劑藥物使用資格至6歲，全台6萬餘人受惠。記者林琮恩／攝影

異位性皮膚炎是國內兒童常見的免疫疾病，據統計，孩童每9人就有1人罹患該疾病。孩童除皮膚狀況受到影響，也容易在就學時因皮膚外觀遭受嘲笑，造成身心壓力。衛福部健保署表示，已於本月起下修異位性皮膚炎生物製劑藥物使用資格至6歲，全台6萬餘人受惠。

健保署署長石崇良說，異位性皮膚炎對患者而言非常困擾，除影響身體，也讓患者生活、人際關係、學習成長受到影響；傳統治療方式包括照光、類固醇治療，近年生物製劑成為國際趨勢，可協助病童調節免疫系統，治療成效佳，不過因藥物發展較新，臨床療效證據是逐步展現，健保也採分階段方式，將其納入健保給付。

2019年健保將一項異位性皮膚炎納入給付，可用於成人異位性皮膚炎患者；2022年放寬至12至18歲病童也可使用。石崇良表示，經專家進一步討論，審視真實世界數據，健保於本月1日起，將用藥資格限制下修至6歲以上、18歲以下均可用藥，約6至7萬異位性皮膚炎患者受惠，每人每年可省下1萬至1萬5千元醫療費用。

土城醫院皮膚科科主任楊靜宜表示，不少患者因病被迫躲在社會角落，不敢面對患者，健保給付放寬後，能讓更多患者勇敢面對世界。

石崇良表示，由於該項藥物機轉對氣喘患者也有療效，健保同時放寬6歲以上氣喘病人用藥，讓臨床醫師有更多選擇，「看到孩子童年過得更愉快，是醫療政策希望看到的。」

另外，石崇良說，健保藥品政策朝向與國際接軌，證據立強且在國際高度建議項目的藥物，將優先納入給付，並積極與藥廠協商議價，盼取得合理價位，讓藥物盡速納保；針對給付藥物療效，也建立退場機制（HTR），依回溯分析調整健保給付範圍。

健保署 異位性皮膚炎 石崇良

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