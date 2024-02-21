誰說老人腦筋不如年輕人靈活！養成五大好習慣 活到老就聰明到老

在台灣即將進入超高齡社會之際，該是打破老人不如年輕人腦筋靈活的迷思了！其實，在醫學研究中，一群被稱為「超級老人」（SuperAgers）的高齡者，就擁有不輸年輕人的記憶力！專家們希望，能從這些超級老人身上，找到延緩智能退化的關鍵。

什麼是超級老人？

根據專家的定義，他們是一群80歲以上，智力比年輕人年輕數十歲的長者。

真有這種事嗎？你可以看看以下這個例子。

來自美國加州查普曼大學的經濟學家史密斯（Vernon L. Smith），是一位非常忙碌的人，他每週工作七天，每天工作約八小時，2002年還榮獲諾貝爾經濟學獎，閒暇時還會跟女兒一起去聽演唱會。

他已經高齡97歲了。

「我還有很多事想做，我想繼續堅持下去，」史密斯向《華爾街日報》表示。

研究老化的科學家表示，維持思緒清晰和預防失智症沒有捷徑，但許多研究指出，遺傳、健康的生活習慣、乾淨的空氣和良好的教育等因素，都與維持思緒敏捷有很大的關聯。

史密斯的三位祖父母都活到了90多歲，母親的一位祖先甚至活到了105歲，但科學家指出，遺傳只占長壽的一小部分而已。

史密斯從不吸菸、飲食清淡健康，並維持良好的運動習慣，也會積極參與社交活動，這些行為都讓他即使高齡97，還是一尾活龍。

「我想活到至少106歲！」史密斯自信地說。

醫學期刊：全球四成失智症案例，可透過生活習慣和環境預防

「你的全身愈健康，大腦對老化的反應就愈好，」賓州大學神經學家沃爾克（David Wolk）說。

沃爾克指出，一個健康成年人的認知能力，會在20到30多歲時達到巔峰，隨著時間推移，大腦會逐漸萎縮，外層會變薄，神經元之間的溝通也會變得脆弱。

哥倫比亞大學神經心理學家斯特恩（Yaakov Stern）表示，這些大腦的變化，會導致記憶力、推理能力和其他認知能力的下滑，但有些人可以比其他人更能阻止認知能力下滑。

斯特恩說，他們的大腦對外在變化會更有彈性，或者可說是有更好的「認知儲備」，也就是大腦適應變化的能力。

根據醫學期刊《刺胳針》2020年的報告指出，全球約有四成的失智症病例，可透過生活習慣和環境的改變來預防，包括減少肥胖、降低接觸空氣汙染和睡眠充足等。

另外，研究超級老人的專家提到，緊密的社會連結，對保持大腦敏銳非常重要，「他們都會有一個目標，每天都有想要出去做的事，」波士頓大學行為神經科學家安德森（Stacy Anderson）說。

《華盛頓郵報》指出，培養面對挫折的韌性也很重要，面對困難時，嘗試去接受它，並從中學習到一些東西，或許就是你的人生轉捩點。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

研究超級老人的專家提到，緊密的社會連結，對保持大腦敏銳非常重要。示意圖。圖片來源／Ingimage

高齡化的典範，來看日本超級老人怎麼做

長壽認證組織「LongeviQuest」的日本研究總裁山本由美，向《商業內幕》透露一些日本超級老人長壽的祕密：

1. 盡量不吃太多肉，多花很多時間陪伴家人

多吃蔬菜水果，盡量減少紅肉的攝取，並維持與親朋好友的社交關係。

2. 用餐八分飽，並限制卡路里攝取

山本由美提到，日本長壽代表的沖繩居民，平均每天只攝取1900卡。示意圖。圖片來源／Ingimage

山本由美提到，日本長壽代表的沖繩居民，平均每天只攝取1900卡，低於美國食品與藥物管理局（FDA）建議的每天2000卡，研究也顯示，除了長壽，也能降低發炎。

3. 均衡飲食，凡事有所節制

山本由美說，日本人飲食較為均衡，不會暴飲暴食，凡事都有所節制。

專家們一致認同，適度享受美食，可以使健康飲食更為永續，這種方法就是所謂的80∕20法則。

4. 聽廣播做體操

山本由美提到，日本人從1928年就會透過廣播，每天做五分鐘的體操，連她自己也會跟著一起做。

《商業內幕》提到，長壽的長者幾乎不會上健身房，而是把「運動融入到日常生活當中」，例如多走路、多走樓梯，或是做一些團體運動來結合社交和運動。

5. 坐姿挺直，不駝背

「我注意到日本超級老人的共通點是，他們的坐姿都很挺直，會非常自律和嚴格地自我要求，」山本由美說。

研究表明，良好的坐姿可以減少身體的壓力、預防疼痛，並有助於保持身體正常運作。

想活得長壽又聰明，其實可以很簡單，從日常生活中的小細節就可以慢慢培養，面對高齡化的浪潮，大家一起成為超級老人吧！

（本文出自2024.02.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）