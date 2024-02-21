維繫友情心好累？心理醫師揭「9大危機徵兆」：遇到了就離開

在人生中的諸多友情關係裡，有時候就算絕交也不用太在意。

人是種群體動物，在你我的人生裡，我們幾乎不可能沒有朋友，友情能化解生活的苦悶、排遣心底的煩憂、抒發寂寞的孤單，更在大部分有求於人的狀況裡，朋友往往能站出來情義相挺。

從學生校園中成長，一直到邁入職場後的社會化過程裡，人們可以在不同的階段遇到志同道合的朋友，也許對方和你個性相投、興趣相近、價值觀相似，在學業和事業共同打拚的過程裡，也累積豐厚的交情。

然而，友情維持不易，縱使曾經多麼要好，當彼此的興趣與話題不復存在、距離日漸遙遠，日積月累堆疊的尷尬和陌生都會使得破鏡難圓——少了交流，曾經的革命情感都是過往雲煙。

有時候，你會嘗試挽回那些有如患難之交的好友，但卻在某些癥結點上，覺得倒不如不要這個朋友比較自在。

人生中的有些友情，其實都會隨著成長而逐漸轉變

要認知到的是，在整個生命中，朋友在我們生活中所扮演的角色會發生變化，像是當我們結婚或為人父母時，你的交友圈也會隨著育兒或家庭的習慣改變，這是人之常情。

心理醫師、人際關係專家娜塔莉沃特金斯（Natalie Watkins）就說，「無論我們多麼重視我們的朋友，有時候都需要在特定的關係中劃清界線，因為我們沒有從這段友情中得到應得和需要的回應。」

她強調，決定放棄一段友情，對某些人來說可能是個很重大的決定，但是研究發現，在某些特定的情況下，友誼幾乎沒有聯繫的必要，就算絕交也沒有關係。

娜塔莉沃特金斯分享，「與朋友斷絕關係，甚至停止過多的聯繫，是人生很大的進展。以下是常見的跡象，代表這些友情不再有意義，可能是時候該離開了。」

1、你一直來都是主動邀約的那位

在友情中如果你總是主動邀約的人，可能在最後會覺得更不是滋味。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

娜塔莉沃特金斯表示，任何朋友間的聚會和話題，基本上都需要一個人先主動出擊，而通常朋友之間也會以相似的頻率和節奏回應，這會讓雙方都感受到自己受重視，彼此也會想要共度更多的時光。

然而，當每次的邀約、聚會都只有固定一個人在開啟時，他可能漸漸會感受到怨懟，並認為對方覺得似乎這段友情不重要，僅像是單方面的付出。

總是主動伸出援手可能會令人感到沮喪，但這未必是絕交的主要理由，也許是對方真的太忙、不擅於主動聯繫、擔心打擾對方、怕找不到話題等，若這段關係讓你不開心，那不再聯絡也無妨。

2、你被友情利用了

娜塔莉沃特金斯表示，友情應該是一個雙向的道路，你可以為你的朋友提供精神的支持、實際的幫助、士氣的鼓舞，甚至有時是經濟的援助，但他們也應該為你做一樣的事情。

「如果你的朋友總是在他們有需要時才聯絡你，那代表他們只把你當成『方便的朋友』，這種友情也許不要也罷。」

然而，討人喜歡的人，常常會發現自己處在這種友誼關係之中，他們不喜歡拒絕別人或讓別人處理事情，所以他們不斷付出自己的時間、精力和資源，但卻得不到任何回報。

她說，如果這適用於你目前的友誼狀況，請嘗試提醒自己，你只有一部分的精神可以奉獻給朋友，把自己從那些被利用的友情中抽離，生活會更快樂。

3、朋友背叛了你的信任

從背叛中恢復友情往往非常困難。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

專家說，如果你的朋友背叛了你，那和他們斷絕關係是完全合情合理的，也許輕微的背叛有可能挽回，但嚴重的信任破壞，像是散佈關於你的有害謠言、捏造謊言，將會對你們的友情造成致命的影響。

她表示，「某人以許多小的方式背叛你，對你的信任和關係所造成的損害，和一次大型的背叛一樣巨大。因此，試著從整體來看他們的行為，並決定是否能夠再次信任他們。」

事實上，從背叛中恢復友情往往非常困難，有時候需要對方承認、為自己的傷害道歉，並承諾不會再有這樣的行為，但基本上這種友情早已不值得持續。

4、你意識到朋友已經漸漸疏遠

人生中的有些友誼，在你的生命中的某個時刻有著舉足輕重的地位，但這些友情有時候會經不起時間的考驗，這其實並不是件壞事。

娜塔莉沃特金斯說，「我們一生都在學習、成長、改變，與朋友的疏遠並不意味著你們彼此做錯了什麼，只是表明你們不會再像以前一樣保持著親密關係。」

疏遠的原因有很多，包含話題不同、距離疏遠、生活圈改變、難以理解對方或被理解、發覺見面的感覺是義務而不是興奮、對方取消時你還感到放心等——其實就算疏遠也沒什麼大不了。

5、和對方相處時其實感受不太好

人們應該把時間花在自己在乎的朋友身上。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

在一些友情關係裡，其實你或對方並沒有做錯事情，但當你和對方相處時，那個感覺就是不太好，因為你們可能已經有不同的價值觀、或想要獲得不同的東西，甚至是對方總是觸碰到你最在意的點，但他卻從來不改變。

娜塔莉沃特金斯分享，人們的時間是有限的，重要的是，你應該把時間花在自己在乎的朋友身上，而不是那些可能約出來，就覺得很浪費時間且感受不太好的人。

6、某些朋友不尊重你的底線

專家強調，任何關心你的朋友，都應該始終尊重你的底線，即便他們不明白背後的原因是什麼，真正的朋友也應該接受、而不是大驚小怪。

「不在乎、不尊重你底線的人就是不值得深交的朋友，與他們斷絕關係是完全可以的。」

7、朋友回覆訊息的頻率已經愈來愈慢

當朋友回覆訊息的頻率變慢，也許就是友情變質的一個徵兆。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

在你我的生活裡，有些朋友已經是日常生活的一部分，你可能三不五時有什麼訊息就會傳給對方，他們也會隨意的回覆或呼應，從來不怕沒話聊、就算不理也沒關係，這就是完美的友誼。

然而，如果某個朋友突然不再像以前那樣快速回覆，那可能代表生活變忙或友情開始減弱，娜塔莉沃特金斯說，「你可以問問自己，是不是想要改變這樣的情況，如果想，那可以嘗試告訴朋友你的感受；如果不想，就讓這段友誼結束也沒關係。」

8、當朋友帶給你太多的負面能量

朋友的作用，有時候其實是幫助恢復活力，並且重振精神的好方法，彼此也能在低潮時相互打氣與鼓舞。然而，如果你意識到朋友長年下來都一直散發負面情緒，就算再怎麼勸說也於事無補，那可能是時候停止與他們聯繫了。

專家說，也許朋友的生活中發生了許多充滿戲劇性的事情，或是他們沒有像你關心對方一樣的關心自我，那麼這種情況就會經常發生。

減少與那種總是耗損自己精力的朋友相處，是自我照顧很重要的一部分。

9、相信自己的直覺

在每一段友情裡，每個人都應該關注自己的感受。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

娜塔莉沃特金斯說，有的時候，你可能真的不知道為什麼自己要放棄這段友情，甚至可能只是直覺告訴你，花時間和這個人相處並不是你需要的。

她分享，值得學習的是「相信自己」的這一部分，這並不總是那麼容易，「結束一段友誼可能會讓人感覺失敗，或者在暗示他人你的朋友是個壞人，但其實並非如此，因為你只是關注自己的感受，和相信自己的需求。」

（本文出自2024.02.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）