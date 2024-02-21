更換蓮蓬頭也能護髮？吃什麼可防白髮、4大傷髮壞習慣一次看

你也是這樣嗎？每當照鏡子發現自己又多了幾根白頭髮時，總會糾結是否要將它拔下來，一方面擔心拔了會長更多、另一方面又怕顯老不好看，讓人十分煩惱。對此，日媒「ハルメク365」解答了許多大眾對白頭髮的迷思，並分享哪些食物及習慣，能夠有效防止頭髮變白。

白頭髮的成因

1.血液循環不良，導致頭髮養分不足

事實上，一開始從毛囊生成的頭髮就是白色。毛囊的黑素細胞帶有黑色素，會將頭髮染黑，而酵素及鈣是製造黑色素必要的養分。

若是血液循環不佳，這些養分便無法傳送至毛囊、產生黑色素，長出來的頭髮便會是原本的白色。

2.壓力過大

壓力會使人體產生大量活性氧，雖其有助於消滅細菌及病毒，但過多的活性氧會讓一般細胞也受到攻擊。若是活性氧攻擊了頭皮毛囊的細胞，同樣會導致黑色素不足、長出白頭髮。

3.女性荷爾蒙減少

女性荷爾蒙中的雌激素，可以促進毛髮的生長。然而，隨著年齡不斷增長、女性荷爾蒙減少，血液循環也不如從前，就會連帶使頭髮的生長停滯、從而導致頭髮變白。

預防白髮的3大好習慣

為保持頭皮健康，將頭髮吹乾很重要。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

1.用吹風機吹乾頭髮

過度地用熱風吹乾頭髮固然會使頭皮受傷，但若放任溼答答的頭髮自然乾燥，使角質層無法閉合，更可能讓毛囊受到損害、讓黑色素無法染黑頭髮。

吹頭髮的正確方法是，不讓吹風機離頭髮太近，並以強風由上往下吹，快乾時再用低溫吹乾頭髮。

2.更換蓮蓬頭

當水進入淨水廠時，會使用氯來殺菌，它們或多或少會隨著水流，殘留在各個出水口上。雖然水質對人體無害，但經過長年累積，出水口殘留的氯仍可能傷害頭皮及毛髮。

3.良好的睡眠

睡眠不足可能使身體代謝不佳，導致白頭髮的風險增加。良好的睡眠有助調節自律神經，促進生長激素分泌、產生新的細胞，讓頭髮得以順利生長。

容易白頭髮的4個NG行為

1.拔掉白頭髮

雖然「白頭髮會越拔越多」只是迷信，但仍然不可隨意拔掉頭髮。頭皮上每個毛孔都會生出2至3根頭髮，隨意亂拔很可能傷及健康的頭髮、或是讓毛髮的生長被中斷，使該毛孔不再生出新的頭髮。

2.過度接觸紫外線、廢氣

大量紫外線會使頭髮中的黑色素被破壞。在夏天時沐浴於陽光下一整天後，頭髮會變得略顯茶色，這便是過度接觸紫外線的影響。

3.大力摩擦頭髮

負責保護頭髮的角質層，很容易因為外力摩擦而受損，大力梳頭、或是用毛巾粗魯地摩擦頭髮，都是NG行為。

4.頻繁燙、染髮

燙、染頭髮時所使用的藥劑，通常含有過氧化氫的成分，其會導致黑色素形成時所需的酵素減少。

另外，就算使用不含過氧化氫的藥劑，燙、染髮的行為仍會傷害髮質，建議染、燙之間應間隔兩個月以上為佳。

預防白髮必吃食材

黑芝麻裡的營養成分，對頭髮相當有益。示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

1.黑色的食材

黑芝麻是對頭髮有益的代表性食材，它含有許多有利頭髮生長的營養，如維生素B2、維生素E、芝麻素等等。

而黑芝麻外皮，也含有花色素、多酚等對製造黑色素有益的成分，這些成分同樣可以從黑豆、紫甘藍等食材中獲得。

另外，海藻、海苔中含有維生素B群、礦物質等營養，對頭皮及毛髮的健康也很有幫助。

2.蛋豆魚肉類

頭髮的主要成分是被稱作「角蛋白」的蛋白質，因此，攝取含有大量蛋白質的蛋豆魚肉類很重要。

3.牡蠣、蜆

牡蠣中含有大量的鋅，除了能促進黑素細胞活躍外，也能分解過氧化氫。除了貝類外，肝及堅果類也含有此種營養。

4.起司

讓頭髮變黑的黑色素，是由一種被稱作「酪胺酸」的胺基酸所形成，而起司中即含有大量的酪胺酸。除此之外，這項成分也可以在香蕉、納豆等食材中獲得。