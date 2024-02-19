節氣「雨水」養生食物宜溫辛 中醫師推薦這道常民湯品

今天是節氣中的「雨水」，意思自今起天氣逐漸回暖，雨水漸多，但天地「陰陽交泰」易有春寒料峭，中醫師建議民眾多吃蔥、韭等當季綠色食物養生，少吃寒涼食物，「轉大人」的少年和初經者可把握春天食補，會有不錯效果。

彰化縣中醫師公會理事長彭德桂說，五行方面，春屬木，「生木者必水也」，所以節氣立春之後的雨水，代表天氣漸暖、雨水漸多，人體的肝火漸上升，因雨水多天氣潮濕，春天「後母臉」冷熱陰晴不定，易生潮濕，體質較濕者要注意皮膚和呼吸道的問題。

中醫認為肝屬木，所以春季要養肝脾，又因春天屬於比較潮濕季節，可多吃當季的蔥、韭、薑等溫辛綠色蔬菜散發寒氣，也可多吃甜味蔬果增強脾胃功能；彭德桂指出，可吃四神湯或櫻桃、蘋果、草莓，溫補去濕，「窮人的人參」紅蘿蔔是富含胡蘿蔔素的味甜蔬菜可多吃，至於太生冷的東西例如冰、瓜果、水梨、柑橘、火龍果等食物要少吃。

彭德桂說，除了白露過後，春天也是少年調整身體（轉大人）的重要季節，或長青春痘、初經不舒服者，都可在春天調理體質，為預防濕寒環境不利孩子、初經者的健康，室內反潮的濕度過高天氣應開除濕機，多食用祛濕化水食物和當季溫辛蔬菜，不宜多吃生冷食品。

彭德桂表示，調理體質當然不能只靠吃，春季易睏乏，充足睡眠很重要，青少年和初經者不要熬夜，睡飽和吃對的食物，還有規律運動有助健康。