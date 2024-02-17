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今起晴朗好天氣、下周四變天 元宵節「這些縣市」恐溼答答

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
東北季風減弱，氣溫回升，今天至下周三天氣穩定。本報資料照片
東北季風減弱，氣溫回升，今天至下周三天氣穩定。本報資料照片

今天白天起東北季風減弱，氣溫回升；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天至下周三除花東及恆春半島多雲偶飄毛毛雨，其他地區天氣穩定。

2月24日元宵節，賈新興表示，下周四午後北部及宜花東轉多雲零星短暫雨，傍晚鋒面接近及東北季風影響，下周四晚上至26日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

他說，展期資料顯示，3月上旬後半至3月下旬前半，北部降雨略偏多。氣溫方面，2月底至3月上旬前半氣溫偏低，之後逐漸轉偏暖並持續至3月下旬前半。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

元宵節 東北季風 氣溫 賈新興 雨水

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