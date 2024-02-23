我的開心農場…什麼季節種什麼菜？吊嘎蔬菜、大衣蔬菜是這些
根據生長溫度分別栽種蔬菜
每一種蔬菜都有可以順利成長的「生長溫度」。而當中的「生長適溫」，指的就是特別適合栽培的溫度，算是每種蔬菜在適應原產地的氣候與風土條件之下所得到的結果，也是其所具備的特性之一。若要在四季分明的地方栽種來自世界各地的蔬菜，勢必要先考量到每種蔬菜的「生長適溫」，再來選擇栽種時期，這點很重要。
我們可以根據發芽適溫和生長適溫，把蔬菜大致分為左頁的4個群組。
耐熱卻怕冷的是夏季蔬菜，也就是在第36～39頁的菜園栽種計畫中，栽種於「夏季菜畦」的蔬菜。特別耐熱的是「運動背心蔬菜」，稍微有點怕熱的是「短袖蔬菜」。
雖然怕熱，不過擁有一定耐寒性的是秋冬蔬菜與春季蔬菜。也就是菜園栽種計畫中，栽種於「冬季菜畦」的蔬菜。這些蔬菜可以分為耐寒能力強到可以過冬的「大衣蔬菜」，以及不太容易熬過嚴寒冬季的「長袖蔬菜」。
若是天氣熱到讓人想穿背心，就是適合種植運動背心蔬菜的大好時機；如果讓人想換穿長袖的話，就代表生長期已經接近尾聲。種菜時要善用上述的群組分類，好好體會蔬菜的不同特性。
▍夏季菜畦種植的蔬菜
‧短袖蔬菜
小番茄、馬鈴薯、小黃瓜、西洋南瓜、韭菜、毛豆、四季豆等
特性：適合在身穿短袖的舒適季節生長的蔬菜，不喜炎夏。屬於夏季蔬菜，因此氣溫低於12℃便會受寒，遇霜就會枯萎。原產地多為高原等海拔較高的地區，只要氣溫超過28℃就會中暑。
主要原產地：高地、沙漠周邊
發芽適溫 15～25℃
生長適溫 15～25°C
‧運動背心蔬菜
辣椒（青椒類）、日本南瓜、苦瓜、西瓜、哈密瓜、茄子、秋葵、玉米、花生等
特性：不太能適應15°C以下的寒冷氣候。初夏生氣盎然，在熱到讓人想穿上運動背心的時期會蓬勃生長。不過這幾年將近40℃的炎夏則會使其失去活力。
主要原產地：從熱帶到亞熱帶地區
發芽適溫 25～30℃
生長適溫 25〜30℃（最高可達35℃）
▍冬季菜畦種植的蔬菜
‧大衣蔬菜
特性：在外出需要加件大衣的季節也會繼續成長，雖然生長速度會因為氣溫降低而變得緩慢，卻能順利熬過冬天。相反地，這類蔬菜不喜歡炎熱，通常無法度過夏天。
主要原產地：溫帶地區
發芽適溫 15〜20°C
生長適溫 5～20℃
‧長袖蔬菜
青花菜、白菜、白蘿蔔、胡蘿蔔、草莓、蔥等
特性：在春秋兩季需要穿上長袖的涼爽季節能茁壯成長。雖然不太能適應盛夏，但比大衣蔬菜耐熱。冬天能夠忍受0℃左右的氣溫，甚至可以過冬，但是生長會停滯或變得緩慢。
主要原產地：地中海沿岸、溫帶地區
發芽適溫 15〜20°C
生長適溫 10〜25°C
(本文摘錄自《超圖解天然菜園入門：零農藥、好種植、小空間也OK的居家簡易種菜提案》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)
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