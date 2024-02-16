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愛滋新增率下降 部桃醫師：注意這兩種性病

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院感染科與精神科合作推動身心共照一條龍服務。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院感染科與精神科合作推動身心共照一條龍服務。圖／衛福部桃園醫院提供

西洋情人節過後緊接著新春開工、開學，衛福部桃園醫院表示，有些年輕朋友在歡愉之後，擔心自己感染性病，桃園醫院感染科與精神科合作推動身心共照一條龍服務，讓民眾除了關心身體健康，如果同時有焦慮、失眠等困擾，可以同時獲得心理諮詢及藥物治療。

部桃精神科醫師蘇柏文指出，有些人在使用某些成癮物質催化下，很可能發生沒用保險套的未保護性行為，藉由特定精神科門診除了可以提供成癮治療，如果醫師評估有較高的感染風險，還可提供性病篩檢及愛滋病毒暴露前預防性投藥 （PrEP）門診諮詢，減少民眾就醫等候的時間。

蘇柏文分享身心共照門診開辦以來，確實有些民眾在感染科就醫時，提及自己同時有憂鬱、焦慮、恐慌、失眠等困擾，或過度使用成癮物質，經由感染科醫師轉介至身心共照門診，探索焦躁情緒或物質使用的根源，搭配藥物治療改善焦慮失眠等症狀，讓民眾同一時段看完兩科，省去頻繁請假就醫的時間。　　

蘇柏文說，國內愛滋近幾年感染新增人數逐年下降，這有賴疾病管制署推廣暴露前預防性投藥 （PrEP），以及當代愛滋有良好的治療藥物達到U=U，就是持續六個月以上測不到病毒量等於不具傳染力，2023年全國愛滋新增人數為944人，較2022年下降11.7%，桃園市2023年新增114人，較2022年下降1.7%。

蘇柏文提醒，雖然愛滋感染新增人數下降，但梅毒與淋病新增通報人數卻增加，這可能與約會軟體盛行，還有民眾對其他性病意識相對薄弱有關，輕忽使用保險套還是重要的保護措施，才能降低各類性病感染的風險。建議青少年的性健康教育也是相關單位與家長需要正視的，不要避諱討論性病預防的資訊，認識性傳染病相關病徵與傳播，定期接受愛滋篩檢，如果有性病感染風險，除了愛滋病毒暴露前預防性投藥，也可以考慮接種HPV疫苗、B肝疫苗、猴痘疫苗。

蘇柏文提醒民眾如果想更多認識PrEP，可加入桃園醫院暴露前預防性投藥Line群組「@tygh_prep」諮詢。

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