2024櫻花季開跑！精選10大「賞櫻景點」遊粉色仙境



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「賞櫻景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的賞櫻景點排行。

2024櫻花季悄悄接近，春天的腳步使得各地櫻花陸續綻放，構築出浪漫的粉色仙境，吸引民眾紛紛踏出家門，追尋櫻花的足跡。從一月下旬開始，櫻花將持續盛開至三月中旬，夢幻花海引領遊客們進入一場場的視覺盛宴。究竟，網友們心目中的賞櫻好去處在哪裡呢？讓我們一起來看看吧！

武陵農場花種豐富被譽「櫻花博物館」 阿里山櫻花與日出交相輝映成奇景

▲ 全台TOP10賞櫻景點 網路聲量排行 圖片來源/unsplash

觀察近一年網友針對「賞櫻景點」相關話題的討論，可以發現台中的「武陵農場」在社群中備受矚目。這片被譽為「櫻花博物館」的農場擁有豐富自然景觀，共栽種逾2萬株櫻花樹，品種更是有將近20種，包括山櫻花、紅粉佳人、八重櫻和霧社櫻等，粉白花瓣錯落有致的盛放，連綿延伸成3公里的櫻花步道，讓遊客流連忘返，直呼明年還要再來。

也有網友到訪後大讚「不用去日本也可以賞大片櫻花」、「山櫻花開的很美，入口處河津櫻也盛開的很漂亮」、「有交通管制讓賞櫻人潮不會過於擁擠，櫻花滿開的景象好療癒」等，認為武陵農場相當適合賞櫻，能帶給遊客愉悅的觀賞體驗。

而每年的三月到四月，粉紅櫻花都會灑滿整個「阿里山」山頭，放眼望去盡是春色、美不勝收。有遊客就表示「阿里山粉紅櫻花搭配萃綠茶園很有特色，邊品茗邊賞櫻好不愜意」，引起網友共鳴「喜歡阿里山上的吉野櫻，白裡透著淡淡的粉好清新」、「阿里山的櫻花美如雪」等。

此外，阿里山的櫻花、日出、雲海、高山鐵路與神木，也被並稱為五大奇景。在隙頂，遊客可以欣賞日出與櫻花交相輝映的壯麗景象；在沼平車站，則可以搭乘小火車穿過櫻花隧道；來到石棹步道，還能走訪春季限定櫻之道，多重享受使阿里山成為賞櫻的絕佳勝地。

至於「九族文化村」更是日本櫻花協會認證的海外賞櫻名所，其盛大的櫻花祭典裡就舉辦了許多精彩活動。其中包括夜櫻點燈儀式，邀請遊客跟隨大祭師與舞者，提著燈籠一睹璀璨夜櫻的風采；還有太鼓迎春活動，在九族的櫻花祭壇上，歌頌櫻花與春天的美；每天下午在櫻花湖畔，會有原住民的天籟美音，讓原鄉民謠陪遊客共度賞櫻時光等。

一名網友就表示「在九族文化村賞櫻的好處，就是可以先去玩爆遊樂設施」，吸引網友認同回覆「還有搭纜車也超棒，可以俯瞰櫻花美景」、「九族文化村的夜櫻不可錯過！但其他文化活動也很有特色」等，認為九族文化村結合樂園、原民文化與賞櫻的特性，讓遊客能獲得盡興的賞櫻體驗。

你也喜歡賞櫻嗎？假日閒暇時，不妨參考看看網友的討論，造訪大家熱議的賞櫻景點，欣賞春日限定的粉紅浪漫櫻花雨吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞櫻景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/29，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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