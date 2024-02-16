生活美學／譚光磊 奇幻阿宅 樂當版權媒人

在《風之影》、《追風箏的孩子》、《不存在的女兒》和《格雷的五十道陰影》的封底內頁，可以看到作者、譯者、出版社等資訊。其實還有一個隱藏的名字─譚光磊。

是譚光磊發掘、代理這些外文書的版權，推介給國內出版社，成為國際文壇與國內讀者間的橋梁。他說：「我是一個奇幻阿宅，只是裝成一個普通人潛伏在出版界。」

沉迷奇幻 始於電玩

譚光磊，筆名「灰鷹爵士」，是翻譯者、出版人，國際圖書版權經紀人。國內這樣的「版權媒人」已有蘋果、博達兩家老牌公司，譚光磊2008年才創立光磊國際版權經紀公司，以文學、小說的版權代理打出名號。

一切始於打電動。爸媽都是國中老師，譚光磊被規定電動只能玩英文版，於是他從電玩中學英文，國中時又發現電玩多改編自歐美奇幻文學，彼時台灣這類書籍太少，他只好直接看英文版。

高中畢業的暑假，他玩《魔法風雲會》卡牌遊戲，台灣總代理尖端出版社看到這少年玩得好、還能看英文雜誌，就找他翻譯遊戲脫胎的長篇小說《魔法風雲會：瑞斯風暴》。

譚光磊保送進台大外文系，大學就涉足奇幻出版，翻譯、選書，過程中發現國外有報導科幻業界的產業雜誌《Locus》，每期的〈本月成交〉專欄披露某作家透過某經紀人把某本書賣給某出版社的某位編輯。這打開了他的眼界：「這好像是一個很厲害的行業。」他記錄下所有資訊，累積一份有500多筆資料的Excel寶典，為日後打下基礎。

譚光磊在翻譯的同時也幫忙出版社查版權，後來與朋友合夥，他負責找書找客戶，看國外出版網站的每日成交報告，每一筆報告會以短短一句話介紹該書，看到有趣的書就去信問，常是已經被大蘋果或博達代理了，但時間久了，總有他能拿下來的書。譚光磊說：「這些很上游、很幕後的事，都是自己摸索出來的。」

入行後，第一本拿到授權的是羅曼史小說《好個惹禍精》，當時是受出版朋友委託查版權，就寫信給作者、作者轉給經紀人，對方說台灣已經有中文代理了，「但是如果你一個月內可以拿到買家offer，這單就給你做」。他成功了。

譚光磊(左)與傅宗玉合作推動作家版權輸出。

推薦版權 成果豐碩

《冰與火之歌》是他大學時翻譯的，當年對這本書大為驚歎，在網上寫中文書介，也把「凜冬將至」這些名字都翻譯出來，又跟出版社推薦，最後甚至自己接下來翻譯。但他從大二翻到大四，實在太慢，所以第二部開始，出版社找他人接手，連名詞表都沒有交接。

倒是譚光磊笑說，2002大學畢業的暑假去美國聖荷西參加世界科幻大會，與作者喬治馬丁夫妻吃飯。當時馬丁謝謝他「將這本書帶給數百萬讀者」，他還想：「台灣首印才兩千本，哪來的數百萬？」沒想到日後大陸的簡字版也參用他的譯稿，這下真是數百萬讀者了。

代理《格雷的五十道陰影》版權，完全是陰錯陽差。譚光磊說，有台灣出版社注意到這套已在國外有點紅的書，國外經紀人直接轉給他。但他收到書後看了一下，就給國外客戶寫了長信，大意是「台灣民風純樸，沒在看這種色色的東西，不會賣啦」。沒想到最後各出版社大競標，中文版大賣。

拿到《追風箏的孩子》時，譚光磊對於阿富汗的故事還有些遲疑，又聽說已賣給「夢工廠」要拍電影，想著就試試吧。直到版權賣掉後，他才想到該看看到底是什麼內容，一看就感動了，「我以前只看奇幻，從來不管什麼暢銷書，就是奇幻阿宅，看了這本書，我有掉眼淚。這才發現，原來讓你哭就會賣，學到了」。

不只引進 開始輸出

多年來，光磊國際版權做的都是從國外引進外文書，但譚光磊一直有個念頭，想輸出中文書到國外。

光磊輸出的第一本是旅居加拿大的中國作家張翎以華工移民血淚史寫成的《金山》，憑著譚光磊口頭講故事，國外夥伴在短短幾天賣了十國版權，一天賣一國。譚光磊說：「這是做引進完全感受不到的。但最難的就是，要讓誰來開第一槍，誰來滾動那個雪球。」

在公司負責輸出業務的副總傅宗玉發現：「做輸出有點很有趣，有時候在國外賣得比在台灣賣得好。」譚光磊也說：「這是做國際版權最有趣的一點，你不知道哪一本書會在什麼地方開花結果。」例如張國立的《炒飯狙擊手》，第二集有德文跟法文版，卻沒有中文版。

三毛作品的輸出，最初是西班牙一位加泰隆尼亞人開了新出版社，想做純女性作者，其中一位年輕編輯來台學過中文，喜歡上三毛的書，到處查版權，還查到西班牙的北京使館，最後才找到皇冠出版社。受皇冠委託的譚光磊才把消息放出去，吃個飯，就收到荷蘭報價，然後西班牙國內大競標。

邱妙津的作品也是國外學者主動聯絡出版社，先出了英文版，之後由光磊接手又賣出其他語言多國版權，甚至法國編輯介紹給義大利編輯，義大利先買了，法國買了，連土耳其都買了。

吳明義的《複眼人》有點科幻色彩，更讓譚光磊開心：「對於奇幻界，我還是幫得上忙。我在出版界見縫插針，幫奇幻做一點事。」

作家經紀 思考全球

因為做輸出，也使譚光磊決定跨入作家經紀領域，張國立是第一位簽約作者。

傅宗玉指出，國外作家多有經紀人，但台灣一直是作家要一家家出版社去聊，各個作品可能散布在幾個不同的出版社，作家無法專心創作，還要處理人情壓力、談商業條件合約，「我們想要嘗試，作為台灣的作家經紀人，到底可以幫作者做什麼事」？

這包括海外出版版權、以及影視。光磊就將香港推理作家陳浩基的小說賣給韓國拍韓劇，男主角是金宣虎；張國立的《炒飯狙擊手》也賣給好萊塢的公司了；《八二年生的金智英）的趙南柱新書《薩哈公寓》，好萊塢也有興趣。

傅宗玉補充說，代理作家經紀從中國、台灣作家，一路發展到包括南韓作家趙南柱，還有兩位日本作家，最特別的是還代理了泰國作家。譚光磊說：「我們今天看一本書，想的不會只是這本書在本地市場上怎麼樣，還會去想這本書適合哪一個國家。」

「這就是為什麼要做作家經紀，我們腦袋裡已經有一個立體圖了，不是只是看台灣的市場。」傅宗玉說，光磊國際版權一直和國外編輯交流，知道國外流行什麼、國外編輯要什麼，所以可以根據這些資訊跟作家討論。

推薦書訊 寫出招牌

譚光磊和其他版權代理公司不太一樣，為幫助出版社和讀者更了解一本書，他的推薦書訊已寫出招牌特色，這樣的文字風格是從學生時代打磨出來的，但商業上的則是靠多年摸索，才能找到對的編輯，並找到符合他們市場的行銷角度，按他的說法就是：「茫茫人海裡面要找那個知音。」

所以譚光磊常跑國外，尤其書展聚集所有人，每一次的不期而遇都是機會。他還有過目不忘、絕不臉盲的本事，哪一本書是哪一個編輯、哪個經紀人等等細節都記得，就不會是尬聊；他也是出了名的愛辦派對。

「賣書是一個漫長的過程。」傅宗玉說，編輯可能當下因各種原因不買這本書，不表示未來不會，「所以我們必須認識他，要知道他的品味、他現在的位置，也要讓他知道我們的口味，他才能信任我們的推薦」。

熱愛奇幻 不曾消逝

光磊公司剛開設泰國辦公室，發展勢頭勇健，但這是一個閱讀被移轉到短影片的年代，譚光磊說：「市場確實不好做，但我們多角化，找不一樣的事情。」

譚光磊笑說：「我偽裝得很成功，大家都不知道我是阿宅。」他還經營著一個奇幻的臉書社團，未來再做奇幻文學，至少知道受眾何在。

那個「奇幻阿宅」始終都在，譚光磊對奇幻文學的熱情從不曾消逝，就是這股熱情，帶他走進出版業，也把國際的書帶進中文世界，把中文書送上全世界。