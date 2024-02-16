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保健食品系列7／魚油 深海小型魚最佳

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
魚油富含DHA、EPA，對人類來說是一種珍貴的營養。圖／123RF
魚油富含DHA、EPA，對人類來說是一種珍貴的營養。圖／123RF

從魚提取的油脂是「魚油」，因為魚生長在寒冷低溫水域，體內必須要有大量Omega-3多元不飽和脂肪酸，如DHA（促進腦部神經、保護眼睛）、EPA（降低三酸甘油脂、抗凝血）等，才不會讓體內油脂因低溫而凝固。因此，魚油對人類來說是一種珍貴的營養。

攝取魚油 6大益處

1.預防心血管疾病：魚油中的Omega-3脂肪酸，尤其EPA對心血管系統的益處最為顯著，有助降低三酸甘油脂、膽固醇、減少血管內壁發炎、抑制血小板凝集、減少血管收縮等好處，因此可降低血壓、維持血流順暢。

2.抗發炎、抗過敏：現代人忙碌常常外食，容易攝取大豆油等Omega-6脂肪酸過量，引起慢性發炎反應，若適量攝取Omega-3脂肪酸，有助平衡發炎反應；魚油的抗發炎和抗氧化作用，也有助減輕過敏炎症反應。

3.提升大腦功能：Omega-3是大腦重要組成成分，能促進神經細胞生長、減緩神經元退化，防止腦部退化性疾病，如阿茲海默症和巴金森氏症等；研究發現，Omega-3還有助於減輕焦慮和憂鬱等情緒疾病。

4.幫助嬰幼兒發展：DHA是人體大腦和眼睛組織中最豐富的脂肪酸。研究發現，早期補充Omega-3，與未來孩子的語言發展、認知和行為表現之間有正面關聯。

5.增加免疫力：魚油可提高T細胞活性，幫助偵測和殺死外來細菌與病毒，能調整過旺的免疫能力，對紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、克隆氏症等患者有益。

6.護眼：DHA是視網膜重要脂質成分，攝取足夠Omega-3可預防黃斑部病變、白內障，以及減輕乾眼和發炎等症狀。

天然魚油 3食物補充

1.深海魚：鮭魚、鮪魚、比目魚、鯷魚、鯡魚、秋刀魚、鯖魚等深海魚富含Omega-3。成年人每周可吃2至3份魚類（每份約成人三根手指大小與厚度）。

2.堅果種子類：Omega-3含有EPA、DHA及ALA三種脂肪酸形式，EPA、DHA為動物性食材；亞麻仁籽、核桃、胡桃等堅果種子富含ALA，經過人體酵素代謝，會形成EPA、DHA。建議素食者每天可喝一匙亞麻仁油。

3.黃豆及黑豆：豆類富含蛋白質、纖維及大豆異黃酮，也富含Omega-3，每100公克含1.46公克，建議喝豆漿不濾渣，才能完整攝取到豆類的營養素。

市售魚油 當心重金屬

難以利用天然食物攝取Omega-3脂肪酸的民眾，可補充魚油。衛福部建議，成人每日EPA及DHA食用量2公克以下，而特定疾病配方食品使用之魚油，其每日食用量為5公克以下。

魚油最擔心重金屬汙染問題，建議攝取深海小型魚最佳，且廠商備有定期檢驗報告。另外，魚油容易氧化，最好選購隔氣隔光包裝的魚油，存放在陰涼、乾燥處或盡快放進冰箱。

4族群慎用魚油

1.對魚蝦過敏者：儘管魚油已經精製過，但對魚類過敏的人，仍應小心使用。

2.注意藥物相互作用：魚油會增加流血時間以及降低血壓，服用抗凝血藥或降血壓藥的民眾要注意。

3.術前兩周前停用：準備進行手術者，術前2周應停止食用魚油與凝血相關產品。

4.高劑量補充諮詢醫者：每天使用超過3公克Omega-3以上可能會使凝血時間延長，因此特定族群欲高劑量補充，應在醫療監督下進行。

低溫 脂肪

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