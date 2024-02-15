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亂丟電動情趣用品 專家：小心爆炸

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

不管單身或有伴侶者，皆有機會購買情趣產品，因相關產品推陳出新，卻鮮少民眾知道處理廢棄情趣用品的流程，專家提醒民眾不該任意丟棄含有電子產品的情趣用品，反而更需分類，甚至環境友善的產品，才能既滿足身、心靈需求外，也保護環境。

擔任研究護理師的「茉莉」，近年設立「茉莉小學堂」，在社群平台分享與傳遞正確性知識，她表示隨環保意識抬頭，民眾不該以一般垃圾處理情趣用品，如果直接丟棄情趣用品，用品內的電池於擠壓過程中可能因而燃燒或爆炸，且電池中可能含有鉛與其他有毒物質，將導致汙染土壤和水源。

茉莉表示，矽膠、TPE製成的飛機杯、假陰莖、電動按摩棒／跳蛋、矽膠娃娃等塑膠外層，可以塑膠分類，若產品內部有不易拆卸的零件，就直接作為廢棄電子電器回收。

由於矽膠娃娃體積龐大較不易處理，茉莉建議民眾請專業人員回收，自行拆卸則需將內外層分離。

茉莉表示，購買情趣用品之際，也要注意如何減塑，她建議民眾不購買廉價情趣用品，避免因品質太差，反增加情趣用品廢棄物數量，其次，應選擇環境友善材質的情趣用品。由於近年情趣玩具推陳出新，部分消費者抱持收集心態購買，但茉莉建議可購買多合一產品，以減少浪費。

環境部循環署副署長許智倫表示，情趣用品的處理可依各地方環保單位規定處理，如果有電池零件，可以像處理筋膜槍等以一般廢棄電子產品即可。

娃娃 廢棄物 矽膠

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