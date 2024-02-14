北返車潮湧現！國道多路段時速不到40公里 國5已紫爆
今天為春節大年初五，也是連續假期收假日，國道上午起陸續出現收假車潮。根據高公局即時路況顯示，截至下午3點，國5宜蘭-頭城北向路段已出現紫爆，時速僅16公里，頭城-坪林交控北向路段時速也僅37公里。
根據高公局即時路況，截至下午3點，北部地區國5宜蘭-頭城北向路段時速僅16公里，頭城-坪林交控北向路段食速僅37公里；國3大山-竹南北向路段時速僅37公里。
中部地區，國3中港系統-大甲北向路段時速僅37公里；國1豐原-台中系統北向路段時速僅27公里；國3竹山-名間北向路段時速僅30公里。南部地區，國1新營-新營服務區北向路段時速僅38公里；國10左營端-鼎金系統東向路段時速僅28公里。
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