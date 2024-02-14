北返車潮湧現！國道多路段時速不到40公里 國5已紫爆

今天為春節大年初五，也是連續假期收假日，國道上午起陸續出現收假車潮。根據高公局即時路況顯示，截至下午3點，國5宜蘭-頭城北向路段已出現紫爆，時速僅16公里，頭城-坪林交控北向路段時速也僅37公里。

根據高公局即時路況，截至下午3點，北部地區國5宜蘭-頭城北向路段時速僅16公里，頭城-坪林交控北向路段食速僅37公里；國3大山-竹南北向路段時速僅37公里。