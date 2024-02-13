冬季穿搭讓陰道炎患者增 常用醫材陰道灌洗器挑選3步驟

為了穿搭或是保暖，不少人選擇緊身衣物或是厚重不透氣的下身搭配，導致冬天女性發生陰道感染機率提升。食藥署副署長王德原表示，搔癢、分泌物增多的陰道炎患者可在諮詢醫師意見後，搭配使用「治療用陰道灌洗器」，並提醒選購時注意「醫材安心三步驟」。

近年私密處呵護成為女性健康保養常見的議題，而「治療用陰道灌洗器」為常見醫療器材，主要用途為供患者以液注沖洗陰道腔清潔。王德原指出，治療用陰道灌洗器依據其形態具有管、管嘴，或是瓶狀、袋狀等多種類型；無論是何種形態的灌洗器皆屬於醫療器材，均需先取得衛生福利部核發的醫療器材許可證後，始得製造或輸入。

王德原說，灌洗器並不包括灌洗液，其主要用途是在治療時搭配使用，並不適合用於日常保養或避孕灌洗，請民眾使用前一定要詳閱產品說明書，並且諮詢醫師建議。

食藥署提醒選購醫材時，應依照「醫材安心三步驟」，「一認」-認識「治療用陰道灌洗器」是醫療器材；「二看」-購買時要看外盒有無標示許可證字號；「三會用」-使用前要詳閱說明書，才能正確使用。

如有需查詢醫療器材許可證產品相關資料，可至食藥署網站之許可證資料庫查詢（連結：食品藥物管理署網站首頁>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢作業），此外，若醫療器材引起之不良反應，請通報衛生福利部建置之全國藥物不良反應通報中心（藥物不良反應通報專線02-2396-0100）。