快訊

初三初四「差很大」　鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

米苔目要吃老東台或榕樹下？ 台東人答案是這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬季穿搭讓陰道炎患者增 常用醫材陰道灌洗器挑選3步驟

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
食藥署副署長王德原說，陰道炎患者可在諮詢醫師意見後，搭配使用「治療用陰道灌洗器」，並提醒選購時注意「醫材安心三步驟」。本報資料照片
食藥署副署長王德原說，陰道炎患者可在諮詢醫師意見後，搭配使用「治療用陰道灌洗器」，並提醒選購時注意「醫材安心三步驟」。本報資料照片

為了穿搭或是保暖，不少人選擇緊身衣物或是厚重不透氣的下身搭配，導致冬天女性發生陰道感染機率提升。食藥署副署長王德原表示，搔癢、分泌物增多的陰道炎患者可在諮詢醫師意見後，搭配使用「治療用陰道灌洗器」，並提醒選購時注意「醫材安心三步驟」。

近年私密處呵護成為女性健康保養常見的議題，而「治療用陰道灌洗器」為常見醫療器材，主要用途為供患者以液注沖洗陰道腔清潔。王德原指出，治療用陰道灌洗器依據其形態具有管、管嘴，或是瓶狀、袋狀等多種類型；無論是何種形態的灌洗器皆屬於醫療器材，均需先取得衛生福利部核發的醫療器材許可證後，始得製造或輸入。

王德原說，灌洗器並不包括灌洗液，其主要用途是在治療時搭配使用，並不適合用於日常保養或避孕灌洗，請民眾使用前一定要詳閱產品說明書，並且諮詢醫師建議。

食藥署提醒選購醫材時，應依照「醫材安心三步驟」，「一認」-認識「治療用陰道灌洗器」是醫療器材；「二看」-購買時要看外盒有無標示許可證字號；「三會用」-使用前要詳閱說明書，才能正確使用。

如有需查詢醫療器材許可證產品相關資料，可至食藥署網站之許可證資料庫查詢（連結：食品藥物管理署網站首頁>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢作業），此外，若醫療器材引起之不良反應，請通報衛生福利部建置之全國藥物不良反應通報中心（藥物不良反應通報專線02-2396-0100）。

醫師 醫材 食藥署

延伸閱讀

春節身體微恙服藥 食藥署：需注意4大藥物過敏症狀

台糖梅花豬瘦肉精風波延燒 食藥署公布最新抽驗結果

台糖瘦肉精案遭疑未查廠？食藥署：連2天實地了解

藍營喊話用最嚴格標準取締瘦肉精 食藥署：一直都是

相關新聞

春節後疫情爆高峰！醫：沒得病的都覺得現在沒事 Novavax、莫德納有何差別？

全球新冠疫情升溫，台灣進入秋冬以來，確診及死亡人數也翻倍，預估春節後將達高峰。然而，新型XBB疫苗打氣不佳，接種率不到1成，引來醫師擔憂不利高風險族群防堵疫情。

初三初四「差很大」鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

今天大年初四，受到輻射冷卻影響，和昨天的溫度分佈「差很大」。前中央氣象局局長鄭明典分享今天清晨5時的溫度分布圖，驚呼：「桃...

初四北返潮 國道5號北上雪隧南口大排車潮5公里

大年初四春節假期倒數2天，東部北返潮迎來高峰，國道5號北上上午9時起車潮逐漸出現，雪隧南端入口回堵達5公里，宜蘭北上各匝...

冬季穿搭讓陰道炎患者增 常用醫材陰道灌洗器挑選3步驟

為了穿搭或是保暖，不少人選擇緊身衣物或是厚重不透氣的下身搭配，導致冬天女性發生陰道感染機率提升。食藥署副署長王德原表示，...

輻射冷卻影響苗栗通霄今晨僅6度 全台日夜溫差大

今（2／13）大年初四，交通部中央氣象署一早發布14縣市低溫特報，因受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晨新竹、苗栗及臺...

未到中午國5北向已紫爆 雪隧南端前排隊4公里

今日（2／13）為春節連續假期初四，北返車流增加。目前國5北上已出現車潮，其中宜蘭（38） ~ 頭城（30）北向已呈現紫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。