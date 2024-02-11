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初三北向交通量大　西部國道、國5北上9時前出發避塞

聯合報／ 聯合報 ／ 記者甘芝萁
大年初三國道交通疏導措施。圖／交通部高速公路局提供
大年初三國道交通疏導措施。圖／交通部高速公路局提供

明（2/12）是大年初三，也是北向交通量最大的一天，交通部高公局預估國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。部分路段將會出現車多壅塞情形，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

明日國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

春節 農曆過年 龍年

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