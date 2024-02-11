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高雄招財看屋一日遊！拜關帝廟 衛武營 亞灣區看屋趣

聯合報／ 記者張瑞傑/台北即時報導
「遠雄THE ONE」春節將在17樓私宅接待大廳舉辦賞屋活動，活動需事前致電預約。（圖／業者提供）
「遠雄THE ONE」春節將在17樓私宅接待大廳舉辦賞屋活動，活動需事前致電預約。（圖／業者提供）

新春走春、拜財神是國人的重要習俗，高雄知名的關帝廟財神可說是在地人必去的行程，拜完財神後可以到鄰近鳳山衛武營國家藝術文化中心散步、陶冶藝文氣息，最後再前往亞灣區看豪宅案「遠雄the one」，欣賞亞灣區海景作為走春結尾。

位於高雄市苓雅區武廟路的「關帝廟」是高雄香火鼎盛的廟宇，除了位於2樓個參拜位於2樓的關聖帝君，而位於1樓的財神殿，供奉「五路財神」、「四面佛」等，設有金牛一隻及南極仙翁一座，供信徒貼金箔求財運、身體康長壽。高雄關帝廟相當靈驗，無論升職、求平安，甚至拜月老求姻緣都非常有名，參拜完最後摸「金元寶」、「金牛」更可以祈求祝你整年財運亨通。

衛武營國家藝術文化中心是南台灣第一座國際級表演藝術場館，白色波浪造型既前衛又充滿科技感，是當地醒目的文化地標。衛武營國家藝術文化中心占地約有10公頃的場館內設有歌劇院、音樂廳、戲劇院、表演廳、餐廳等設施，戶外擁有廣闊的青青草地，且鄰近都會公園，成為踏青、野餐的好去處。

從衛武營國家藝術文化中心開車不到10分鐘，即可抵達「遠雄the one」所在的亞灣區，區域內有高雄展覽館、圖書總館、海洋文化及流行音樂中心、旅運大樓，並有輕軌串連各建設。「遠雄the one」總樓高達267米，規劃地上68樓超高住家，116、153、183坪。1至16層為IHG集團洲際酒店，17層以上為THE ONE住宅，59至63層為豪宅住戶專屬的私人會館、高空泳池與空中跑道。該案2/12初三至初五於17樓英式午茶館舉辦活動，邀請歌星張秀卿、葉璦菱到場表演，並有龍年紅包拓印體驗，參加活動需事前致電預約。

衛武營國家藝術文化中心是南台灣第一座國際級表演藝術場館，白色波浪造型既前衛又充滿科技感，是當地醒目的文化地標。（圖/本報資料照）
衛武營國家藝術文化中心是南台灣第一座國際級表演藝術場館，白色波浪造型既前衛又充滿科技感，是當地醒目的文化地標。（圖/本報資料照）
高雄市苓雅區關帝廟俗稱為「高雄關帝廟」，除主祀關聖帝君，也供奉月老、財神等神明。（圖/記者蔡孟妤攝)
高雄市苓雅區關帝廟俗稱為「高雄關帝廟」，除主祀關聖帝君，也供奉月老、財神等神明。（圖/記者蔡孟妤攝)
亞灣區繼5大建設話題，近期又有特貿三招商、捷運黃線利多加持，帶動區域豪宅買氣。（圖／業者提供）
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