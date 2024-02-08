辣椒粉遭檢出蘇丹紅3號 毒物科醫師：代謝物可能致膀胱癌等疾病

近期食安議題接連發生，雲林縣衛生局上月8日接獲民眾舉報，專售調味粉的濟生公司斗六廠，其家用四合一調味料組合的細粉紅辣椒，製程疑有工業染料蘇丹紅，上月30日檢驗結果證實含18ppb的蘇丹紅3號，毒物科醫師指出，蘇丹紅代謝物為「可能致癌物」，可能導致膀胱癌等疾病風險，過去也曾在糕餅業者使用的鹹鴨蛋中檢出。

雲林縣衛生局公布，上月底收到檢驗報告，該品牌的辣椒粉確認有蘇丹色素3號，已查封近3000瓶有問題的辣椒粉，以及500公斤原料，由於部分原料業者交代不清去向，後續將函送雲林地檢署偵辦調查，已全面下架主要通路全聯福利中心，也提醒消費者，近期食用相關產品時務必留意外包裝標示，各縣市衛生局昨起也陸續要求下架。

該廠製作的四合一調味組合包含4種調味粉，每罐總重82公克，其中辣椒粉為12公克，雲林縣衛生局表示，上月初接獲檢舉後，接連至斗六廠區及上架通路追查，同步採檢送驗，上月30日接到檢驗報告，結果檢出工業用蘇丹紅色素3號含量18ppb。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，蘇丹紅是多種化合物的總稱，本身為一種脂溶性的「偶氮類芳香族化合物」，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料 ，常見的蘇丹紅有1號、2號、3號及4號，依據食藥署「食品添加物使用範圍及限量」，所有種類的蘇丹紅化合物，皆禁止當作食品添加物。

蘇丹紅對人體的危害已有相關討論，顏宗海表示，蘇丹紅1號至4號，皆被世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）歸類為第三級致癌物，也就是「未能分類致癌物」；不過蘇丹紅在人體會被分解為胺類化合物，研究證實有些胺類化合物是屬於第二級致癌物，也就是「可能致癌物」，也因為如此，人體對於蘇丹紅的每日可容忍攝入量標準，是無法計算的。