預計5月上路 19種癌NGS檢測納健保

為求精準用藥，提高療效，衛福部健保署長石崇良昨宣布，今年五月起，將給付「次世代基因定序」（ＮＧＳ）檢測，預計每年約有十九大類癌別、三萬多名病友受惠，每種癌別一生僅有一次給付一次機會。另擬定三種給付套組，最低給付近一萬元，最高近三萬元，健保一年約增九億元支出。

健保署昨舉行ＮＧＳ專家會議，決議給付十九大類癌別病友，分別為五大類血液腫瘤，包括急性骨髓性白血病（ＡＭＬ）、骨髓分化不良症狀群（ＭＤＳ）、急性淋巴芽細胞白血病（Ｂ-ＡＬＬ）、Ｂ細胞淋巴癌（ＢＣＬ）以及Ｔ/ＮＫ細胞血癌與淋巴癌（ＮＫＴＬ）。

另有十四大類實體腫瘤，包括非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、胰臟癌、胃癌等。

專家會議決議給付的類檢測套組，分別為「ＢＲＣＡ二分之一」給付一萬點、小套組（一百個基因以下）給付二萬點、大套組（一百個基因以上）給付三萬點；給付方式為「套組定額」，醫院依其技術成本及檢測基因多寡，訂出這三種費用，如高於健保給付金額，差額由病人自行負擔。

至於哪些醫院提供檢驗？石崇良說，限定區域級以上醫院，或經癌症治療品質認證，且醫院或跨院設有分子腫瘤委員會，目前符合資格的醫院約九十多家，需先通過衛福部審核；檢測時病人須簽同意書，同意相關檢測報告可上傳至健保署指定資料庫，如檢測失敗，醫師無法出具報告，費用由醫院吸收。