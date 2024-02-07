年前掃除 廢棄藥物處理5大不可不知

年關將近，許多民眾打掃家中，可能會清出一大堆不再使用的藥物，部分民眾因為不清楚藥物該如何處理，可能會趁回診時順便帶回醫院給醫療人員，希望能回收再利用，或是自行分送給親友「呷好逗相報」，也有民眾可能直接將廢棄藥物棄置於馬桶、水槽，其實這些處理方式皆有疑慮。廢棄藥物該怎麼處理才正確呢？

Q1：廢棄藥物可自行丟棄嗎？還是需要帶回醫療院所處理？

A：對於抗生素、荷爾蒙製劑、抗癌藥物、免疫抑制劑、管制藥物、針劑針頭等危害性較高的特殊藥物，應送回醫療院所處理，若隨意棄置，可能會造成水源、土壤汙染或清潔人員不小心被尖銳物品扎到風險。若是像感冒化痰藥、退燒止痛藥、腸胃用藥等一般類型的藥物，則可自行在家處理，可將藥錠或藥水去除包裝後，與使用過的茶葉、咖啡渣或擦手紙一同混合置入夾鏈袋內，密封後即可隨著家庭垃圾一起清除。

Q2：如何分辨廢棄藥物是一般藥物或是特殊藥物？

A：部分民眾領藥後會自行分裝而丟棄藥袋、藥物原包裝，但此舉會增加藥物辨識的難度，建議領藥後保留藥袋、藥物說明書、原包裝等資料，以方便辨識藥物種類與藥物有效期限。若不清楚廢棄藥物的種類與處理方式，可向醫療人員提供藥袋、藥物說明書、原包裝上的藥物資訊，並依醫療人員指示正確處理廢棄藥物。

Q3：沒有拆封使用過的藥物，可交回醫院回收再利用嗎？

A：民眾餘藥回收後，皆會進行廢棄藥物銷毀，不會再提供給民眾使用，以保障民眾的用藥安全。

A：各種藥物適合的儲存方式並不相同，並非所有藥物皆適合冷藏保存，倘若藥物置於不適宜的溫度、溼度、避光條件，則容易導致藥物安定性受到影響而變質。

建議領取藥物後，按照醫療人員指示、藥袋、藥物說明書所提供的儲存方式存放藥物。用藥前應再次確認藥物的外觀、氣味、有效期限是否異常，以免使用到變質藥物而產生安全疑慮。

Q5：沒吃完的藥可否分送他人使用？

A：每個人的病因與身體狀況不同，不宜將多餘藥物分送他人使用，以免造成反效果，耽誤治療。建議看診後領取的藥物，應遵照醫師、藥師指示按時服用，若有餘藥回診時亦可請醫師減少處方的數量，避免不必要的藥物資源浪費。