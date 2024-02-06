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財神爺去哪兒？大樂透頭獎連6摃 明天頭獎上看2億

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
累積連6摃，明晚開獎的大樂透預估銷售金額上看2億元。記者陳儷方／攝影
累積連6摃，明晚開獎的大樂透預估銷售金額上看2億元。記者陳儷方／攝影

大樂透本期(（2月6日）頭獎未開出，累積連6摃，下期2月7日開獎的大樂透預估銷售金額上看2億元，頭獎累積金額預估上看2億元。

至於2月6日大樂透春節紅包開出26組，總中獎注數為29注，其中23組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為26組，剩餘334組，次期（2月7日）將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

大樂透今年的春節加碼活動是2月6日至24日連續開獎19天，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，2月6日至2月10日再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項。

若2月6日至2月10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍會繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月24日活動結束為止。

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大樂透 春節 紅包

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