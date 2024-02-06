年貨龍底家樂福，嚴選多樣商品、各種優惠活動滿足現代人年節需求

為了滿足現代人春節採買需求，家樂福全通路準備了滿滿的好買、好玩、好優惠。 圖／家樂福 提供

眼看春節即將到來，繁忙的現代人往往缺乏時間辦年貨、購年禮。家樂福針對消費者的需求，特別提供了多通路全方面的年節商品，不但可以到量販店或超市可以一次購足，還可以利用線上購物、家速配送貨到家，輕鬆滿足大家的需要。此外，還推出許多優惠活動，讓民眾買得高興好過年。

＃年菜超澎湃，年夜飯輕鬆就準備好了

過年就是要吃澎湃，高檔生鮮食材家樂福一站購足。 圖／家樂福 提供

在年菜方面，高檔的生鮮食材一應俱全，輕輕鬆鬆買回家，只要加熱就擁有山珍海味，氛圍彷彿一秒到餐廳，無論是波斯頓龍蝦、烏魚子、乳酪絲焗烤帝王蟹切盤、經典獅子頭、龍蝦鮑魚佛跳牆、黃金花膠雞湯火鍋組等可以辦桌吃澎湃；也有老協珍、海底撈、段純貞、涵碧生活等店家的豐富鮮食料理，只要加熱就擁有山珍海味，年夜飯一定年味滿滿。更多優惠請見家樂福年菜線上

沒時間料理年菜也沒關係，嚴選店家的鮮食料理，只要加熱就能上桌，輕鬆享用年夜飯。 圖／家樂福 提供

＃禮盒風格多，經典、卡通龍眾有，自用送禮兩相宜

卡通人物大集合，「可愛龍底家」讓人愛不釋手。 圖／家樂福 提供

家樂福也推出各式禮盒，除了必選經典的星巴克特選即溶咖啡新年禮盒、喜年來蛋捲禮盒、義美千層派、橘平屋韓味海苔禮盒、老楊經典禮盒外；還有以卡通人物包裝的「可愛龍底家」系列，包括乖乖敲可愛組合箱、樂天小熊幸福禮盒、三麗鷗家族新春大發禮盒、卡娜赫拉精品堅果禮盒、蠟筆小新日式小圓餅乾手提禮盒、奶油獅吉祥如意餅乾禮盒等；此外，還有異國禮盒系列，例如日本青森縣原裝蜜富士蘋果、信州長野縣市田柿禮盒、富士山沙布列法式圓形脆餅；北海道白色戀人奶油餅乾、兔四郎鳥取特產餅乾、東京邂逅楓糖風味起士蛋糕禮盒等，送禮最體面。

各種進口水果是超體面的伴手禮。 圖／家樂福 提供

＃消費可抽獎享優惠，還有新春福袋迎喜氣

除了各式各樣嚴選商品外，家樂福的優惠活動更吸引人！不但推出年前全通路消費滿額九折。在大年初一更加碼，在家樂福量販店單筆消費滿666元，送安平開台天后宮「一塊平安卡」一張外，還推出「新春福袋迎喜氣」，只要購買福袋即贈刮刮卡一張，登錄抽獎序號，就享有旅遊好機會，獎項包括全台環島／跳島住一年、羅馬雙人自由行6天3夜、米蘭雙人自由行6天3夜等。

航海王聯名商品超吸睛，與卡通人物相伴過新年。 圖／家樂福 提供

家樂福促銷目錄，以上優惠有限量，請上網查詢細節

＃上網拜年新趨勢，線上遊戲讓聚會更熱鬧有趣

LINE貼圖是表達拜年心意的好工具。 圖／家樂福 提供

除了優惠活動外，年節期間也有各種好玩有趣的過年數位遊戲，茶餘飯後可「解無聊」，如16型人格測驗在新的一年瞭解自己的性格、APP抽紅包還送Apple MacBook，一定讓大家話題滿滿，趕緊上活動集合頁體驗各式各樣的優惠與活動喔。若無法見面拜年怎麼辦？家樂福則貼心準備了線上拜年的LINE貼圖與個人專屬的新年AI 賀卡，共有賀年、傳情、時尚三大系列模板，通過上傳照片由AI生成技術，充滿龍年元素結合的專屬賀卡向親友線上拜年！快加入家樂福官方LINE好友帳號，產製獨一無二的創意祝福。