羽球國手周天成去年確診／年輕人得大腸癌 常見3原因

34歲羽球國手周天成去年確診大腸癌初期，經過治療後已康復，不過，他平時訓練嚴苛、生活規律，飲食又清淡，會罹患大腸癌，讓外界感到相當意外。醫師指出，年輕型大腸癌患者，可能因家族史、基因體質與飲食等習慣而罹癌，特別是有家族史的民眾，要提早檢查追蹤。

周天成去年健康檢查做完大腸鏡後，意外發現罹患初期大腸癌，很快做了切除手術，雖然沒有擴散，但醫師為避免留下「禍根」，這次手術切除特別深，術後也在腸道內留下1根人體可以自行吸收的夾子夾住傷口。

針對這類年輕型大腸癌患者，土城醫院胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯說，一般大腸癌好發於50歲以上族群，如果是年輕人罹患大腸癌，可能原因有三個。

原因一，最常見的家族史：如果家族中有超過2人在年輕時罹患大腸癌，直系親屬在年輕時罹患大腸癌的風險會跟著提高。

原因二，基因體質問題：部分患者的基因因素，導致從小腸子裡就會長很多瘜肉，如果沒有檢查到又未完全切除乾淨，後續發展成大腸癌的機率就會增加，得到大腸癌的年紀也可能較輕。這類病人大部分沒有症狀，有症狀時可能是瘜肉大出血，或糞便潛血呈陽性，如果在年紀很小時發生，會造成腸套疊情況，大部分出現症狀後才能夠診斷，也有部分病患會進一步造成腸阻塞。

另一種特別的病症「黑斑息肉症候群」，被稱為「PJ症候群」，蘇銘堯指出，患者除了腸子內部長很多瘜肉外，在嘴唇、手掌、腳掌等部位，出現像痣一樣的色素沉積，此時擔心腸道內是否出現多發性瘜肉，大部分患者在小時候就會發病。

原因三，年輕時得到發炎性腸道疾病：最常見的是潰瘍性大腸炎，如果持續發病，大腸癌的風險就會跟著提高，例如20歲發病，30、40歲就可能罹患大腸癌。

蘇銘堯提醒，預防大腸癌，飲食應避免醃漬食品或菸酒等危險因子，還要少吃紅肉、臘肉、火腿、香腸，吃得多就會讓大腸癌的風險提高。