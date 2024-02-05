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羽球國手周天成去年罹大腸癌 醫曝年輕型患者3特徵

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
周天成去年初意外發現罹患初期大腸癌。圖／聯合報系資料照片
周天成去年初意外發現罹患初期大腸癌。圖／聯合報系資料照片

34歲羽球國手周天成日前拿下泰國羽球大師賽冠軍，而這一冠得來不易，因為他去年初發現罹患初期大腸癌，不過治療後已恢復健康，不過他平時訓練嚴苛、生活規律，飲食又清淡，讓外界相當意外。醫師指出，年輕型大腸癌患者，可能的原因有家族史、基因體質與飲食等習慣，特別是有家族史的民眾，更要提早追蹤。

周天成去年初趁著難得比賽空檔回台休息，突然覺得自己好像2、3年沒有做健康檢查，讓向來有規律健檢習慣的他，很快地安排後續檢查，沒想到做完大腸鏡後，意外發現罹患初期大腸癌，但周天成很快做了切除手術，雖然沒有擴散，但醫生為避免留下「禍根」，這次手術切除特別深，甚至術後要在腸道內留下1根人體可以自行吸收的夾子來夾住傷口。

針對這類年輕型大腸癌患者，土城醫院胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯說，一般大腸癌好發於50歲以上族群，如果是年輕人罹患大腸癌，可能原因有3個，第一個，且最常見的是家族史，如果家族中有超過2人在年輕時罹患大腸癌，直系親屬在年輕時罹患大腸癌的風險也會跟著提高。

第二個是本身基因體質問題，蘇銘堯說，部分患者因為本身基因缺陷，如果息肉沒有檢查，也不容易清除乾淨，後續大腸癌機會就高，有些病人從小就會有腸胃道息肉，大部分不一定有症狀，有些則會有出血或者糞便潛血陽性的症狀。

第三，飲食方面，蘇銘堯指出，有些運動員會攝取大量蛋白質，如果食用較多紅肉或醃漬食物，如臘肉、火腿、香腸等，吃得多的話相對風險就高。

治療手法部分，蘇銘堯表示，大腸癌初期也有分A、B期，如為1A這類較為表淺的，癌細胞侵蝕到黏膜下比較深，可以用大腸鏡做切除病灶，因為1A比較不會有淋巴或遠端轉移風險，如果腸鏡切除傷口比較深或比較大，會用止血夾縫合；如果是1B比較深，有風險到附近淋巴或者遠端，就會建議開刀，建議微創或者內視鏡手術再縫合。

大腸癌 患者 風險

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