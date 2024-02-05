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健康你我他／運動增肌抱孫子 當兒女最強後盾

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）
住家後面有大學校園的人工湖濱，優美靜謐，日常在此健走萬步，可洗滌每日累積的煩憂。圖╱劉惠玲提供
住家後面有大學校園的人工湖濱，優美靜謐，日常在此健走萬步，可洗滌每日累積的煩憂。圖╱劉惠玲提供

快過年了，傳來喜上加喜的消息，讓我做夢也在笑。先是嫁了三年的女兒懷上外孫，就要為幾代單傳的親家添孫；然後兒媳也告訴我，龍年的夏天要生產了，是一對雙胞胎，哇！我要當奶奶了，而且是兩個孫子同時報到，太喜出望外。

近年的我，身體機能退化嚴重，加上公務繁重負荷大，於是思考提前從職場辦理退休，半年前終於如願，接著就開始我的健康重建計畫。期望在新的一年鍛鍊筋骨，重拾矯健行動力，當兒女養育孫兒的最強後盾。

時值冬日，戶外健走從夏天的清晨，改成午後黃昏，住家後面有大學校園的人工湖濱，優美靜謐，有白鵝、紅面番鴨悠游湖面，偶見白鷺鷥駐足，日常在此健走萬步，可達到心跳加速、飆汗的強度；湖面粼粼波光，可以洗滌每日累積的煩憂，總在落日餘暉中，獲得身心的平衡與健康。

新年許下新願望，將升格奶奶的我，一定要靠運動增肌力、強壯體魄，猶如卡通人物大力水手，吃下菠菜得到神力般，如期迎接我家雙胞胎孫的報到，歡喜張開雙臂抱起我的孫。

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