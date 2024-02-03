台鐵啟用嘉義站D1北機廻線 助車輛調度、提升準點率

配合鐵道局嘉義高架化工程，台鐵公司南區營運處及運、工、機、電各段級單位，日前完成「嘉義站新機迴線D1段配合嘉義計畫，第二階段施工停用後路線重新啟用前安全檢查作業及試運轉作業」，有助車輛調度，提升準點率。

台鐵公司表示，近日於嘉義站北方新設D1北機迴線至國華街平交道附近進行會勘，實際巡檢路線、鋼軌、扣夾、連軌線、警衝標、及滾輪式轉轍器等，各項設施皆符合規定，調車號誌機可視距離內無遮蔽物，調車折返處有供調車人員走行空間，零星缺失皆於現場改善完成。

台鐵公司夜間也會同鐵道局人員於嘉義站值乘電力機車單機進行試運轉，電力機車自西正線以准調方式駛入D1、D2，沿途路線、號誌、電車線等設備均無異常。目前嘉義站機迴線南、北兩端均已啟用，可供進、出機務段或客車停留線車輛調車使用。