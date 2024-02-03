焦慮世代-療癒篇／死亡焦慮 怕老伴或自己先走

我們小時候以「長命百歲」作為祝壽語送給長輩，以為百歲是祝福。等到我們成為「長輩」，活在人人可能「長命百歲」的時代，發現百歲不僅不是祝福，還帶來許多焦慮。 「焦慮世代」系列報導將探討長壽社會裡的新焦慮，以及大家透過哪些方式來面對這些焦慮。

近百歲的老奶奶坐在輪椅上，被比她更老、身體更差、走路不穩的老爺爺推進來。老奶奶身體多處不舒服，做了各科檢查都正常，醫生將她轉診至榮總老年精神科主任蔡佳芬的診間。蔡佳芬診斷她有恐慌症狀，奶奶否認：「我有錢有房子，先生也對我很好，沒有什麼好焦慮的。」

蔡佳芬問：「妳說妳會突然很害怕到身體撐不住，妳怕什麼呢？」「我怕我先生比我先死掉，」奶奶幽幽地説：「或者，我比我先生先死掉。」

蔡佳芬有許多百歲病人的狀態與老奶奶很像，既不符合任何診斷，也沒有相關病名，更無法靠吃藥治癒，頂多稱之焦慮症，但是背後是對死亡的焦慮。

死亡的惱人之處在於，它一定會發生，而且無法預期何時發生。

蔡佳芬說，這是這個世代老人的生存焦慮，在壽命沒麼長的過去，人們總是忙到生命最後一刻才倒下，無暇憂慮死亡。現代還有全球化競爭、資訊爆炸，以及疫情、大地震等災難使無常變時常，打擊了過去理所當然的世界觀，飄搖、無法掌握的感受更加深了焦慮。

多變的世界挑戰著正統醫學的極限，近年各種輔助療癒大紅，例如能量醫學、芳香療法、園藝治療，甚至各派別的靈魂療癒。蔡佳芬認為，治療不需拘泥於工具，再好的療法都有人無效，被認為效果不彰的療法也有病人特別埋單，只要有用就是好療法。

她說明，許多輔助醫療，像是芳療、針灸、能量醫學等，其治療效果都是有實證的。但這其中也摻雜許多不僅無法治癒身心，還會要你人要你錢的邪教。她呼籲，能尋求正統醫療精神科或諮商最好，若是求助於輔助醫療也要確認是否合法，執行者有無國家認證資格。

她說明，好的生命品質在「身心靈」達到平衡，「身體」健康在現代醫學的進步下，有長足進展；「心理」則因大環境動盪，衍生許多問題，各年齡層的諮商需求都大增；而「靈性」的需求，來自於面對死亡的焦慮、存在的意義追尋，需要時間，多數人總是等到死亡臨在眼前才面對，時間短，只能處理表層，她認為，靈性的追求，不一定要等到老，中年產生存在焦慮時，就要開始。