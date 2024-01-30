過年有火車搭！ 台鐵產工暫緩依法休假

繼長榮機師與資方達成共識、確定不罷工後，原本發動春節依法休假的台鐵產業工會，昨也宣布考量勞資共識提高，暫緩本次行動，解除民眾過年可能無火車可搭的危機。台鐵公司在產工宣布此訊息後，隨即公告春節疏運期間，除已加開全線各級列車二三四列次，再加開十六列次對號列車，交通部長王國材更宣示，春節疏運沒問題。

台鐵產業工會去年底表示，公司化前夕就已有許多員工因人力不足，陸續請不到特休假，導致休假出現困難，也不滿津貼具差別待遇，因此主張「捍衛休假權益、反對待遇不公」，連署、號召員工於春節的除夕至初三依法休假。

不過，原本產工指出視連署狀況，於二月一日宣布是否發起行動，昨天就提前宣布暫緩依法休假行動。

台鐵產工表示，本次繳交連署書與假單人數，雖未超過二○一七年連署數，卻已明確掌握多數地區的車長、站務人員過半連署，足以影響春節疏運；然而考量近期機師工會罷工等勞資爭議，國人對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損國人對交通運輸信任，及車長自主備勤津貼調高一案，勞資有明確共識提高，經考量後，暫緩春節依法休假行動。

產工指出，推動車長自主備勤津貼從每小時八十八元提高至基本時薪一八三元，今年一月已通過勞資協商會議，將送審至董事會、行政院，資方也多次表示將提高，交通部、台鐵公司務必兌現承諾。不過，產工強調，交通部、台鐵公司若只著重解決台鐵駕駛員訴求，忽視台鐵第一線站務及調車人員、車長及機、工、電務員工，放任人才流失、待遇差距拉大，仍會再發起依法休假行動。

王國材昨受訪表示，台鐵公司另一工會組織、台鐵企業工會支持春節疏運順暢，也協助相勸台鐵產工會員；上周五他和台鐵公司董事長杜微討論過，目前春節疏運沒問題。