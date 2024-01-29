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吃泡麵也能測運勢！日清「瀝水孔籤筒」網讚天才 「金色不如歸」變身爆紅伴手禮

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: X／@nissin_u_f_o

文／劉又瑋

作為全世界泡麵先驅的日本「日清食品」，即使擁有悠久歷史也沒忘記不斷推陳出新，許多經典創意之舉掀起網路討論熱潮。日清旗下炒麵品牌「日清焼そばU.F.O.」就在官方社群分享如何在瀝水孔上面發揮小巧思，變成可以測今日運勢的「籤筒」，不只許多日本網友大讚「天才」，傳到台灣也造成廣大迴響，讓「日清泡麵」衝出近期聲量高峰。

日清打造「瀝水孔籤筒」　一動作測出今日運勢

「日清U.F.O.炒麵」官方X（前身Twitter）帳號25日發出兩張照片，細看會發現，日清炒麵包裝上，專門設計用來防止麵條在倒熱水時意外掉落的許多瀝水小孔洞，印著一排排小字。

原來，上面印有各種運勢，剛好照片中就有一根麵條從寫著「末小吉」的孔洞中滑出，完全是日本神社抽「運勢籤」的翻版。網友對這款可愛的小創意紛紛讚美叫好，「日清公司是天才嗎？」、「這會讓我期待倒熱水時」、「我每天一早上班前都想吃U.F.O.」、「商品開發天才」、「驚人的點子，有一家可以讓有趣的人參與開發的公司真是太好了」。

作為全世界泡麵先驅的日本「日清食品」，即使擁有悠久歷史也沒忘記不斷推陳出新，偶爾做出的創意之舉，更會掀起一波網路討論熱潮。近日旗下炒麵品牌「日清焼そばU.F.O.」，就在官方社群分享它們如何在瀝水孔上面發揮小巧思，變成可以測今日運勢的「籤筒」，不只讓許多日本網友大讚「天才」，傳到台灣也造成廣大迴響，讓「日清泡麵」衝出近期聲量高峰。

▲ 日清炒麵防止麵條在倒熱水時意外掉落的許多瀝水孔，印著測運勢的小字。
image source: X／@nissin_u_f_o

兩款日清聯名商品　也受台灣人歡迎

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，「日清泡麵」近一個月網路聲量共1,171筆，除了25日「瀝水孔籤筒」貼文被分享到台灣社群造成熱議，單日累積436筆聲量，第二高峰來自1月5日兩款日清聯名商品，聲量130筆，包含7-11開賣日清食品與TOMICA 小汽車推出的6款杯麵模型車盲盒，以及新竹大遠百宣布販售日清食品與日本動漫《間諜家家酒》聯名的安妮亞泡麵，兩波討論熱度都在臉書持續幾天才下降，可以看出台灣人對於日清食品的行銷十分有感。

作為全世界泡麵先驅的日本「日清食品」，即使擁有悠久歷史也沒忘記不斷推陳出新，偶爾做出的創意之舉，更會掀起一波網路討論熱潮。近日旗下炒麵品牌「日清焼そばU.F.O.」，就在官方社群分享它們如何在瀝水孔上面發揮小巧思，變成可以測今日運勢的「籤筒」，不只讓許多日本網友大讚「天才」，傳到台灣也造成廣大迴響，讓「日清泡麵」衝出近期聲量高峰。

▲ 「日清泡麵」近一個月聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

「金色不如歸泡麵」瘋搶成爆紅日本伴手禮

不過，提到台灣人近期瘋搶的日本話題泡麵，是一款日本三洋食品推出的「金色不如歸」泡麵，除了主打與連續多年獲得米其林一星的名店「金色不如歸‧新宿御苑本店」合作，能透過一碗泡麵瞭解原店鋪一天只賣50碗拉麵的魅力，產品更是睽違4年再次推出，沒機會品嚐到店內招牌蛤蜊鹽味拉麵的人，可以透過這碗泡麵解饞，登上近期最紅的日本伴手禮選擇。

▲ 「金色不如歸」泡麵（圖中間黃色包裝）
image source: IG／goris.sky

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月27日至2024年01月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日清泡麵』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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