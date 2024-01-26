寒流農漁損啟動保險理賠 理賠368件金額1300萬元

寒流來襲，部分地區連續發生10度以下低溫，農業部農金署檢視農業保險保單，截至1月25日，已有梨、石斑魚、鱸魚、虱目魚及吳郭魚等氣象參數型保單達理賠標準，估算有368位農漁民符合理賠條件，金額約1308萬元，農金署已促請產險公司應儘速完成賠付，提供農漁民即時補償。

農金署表示，這波寒流低溫持續時間長，影響農業及養殖業者，位於沿海空曠地區的嘉義、台南等地區已達養殖漁業保單理賠標準，計有123位漁民獲得理賠金額約1203萬元；另對於苗栗及台中地區梨農，也符合梨參數保單啟動理賠標準，有245位投保農民可獲得理賠金額105萬元。

農金署表示，氣象參數型保險依照約定氣象條件為啟動理賠標準，具公正及客觀性，不須進行勘損，可提供農民最即時補償。目前與寒害相關的保單包括梨氣象參數型保險、蓮霧保險附加險，及石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚溫度參數保險等6張保單，為減輕農漁民財務負擔，農業部提供1/3至1/2保險費補助，目前已開發27種品項、43張保單，鼓勵更多農民來參與農業保險。