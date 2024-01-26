健康你我他／學習減法度日 身心靈更健康

退休之前，忙於工作，退休之後，多出許多時間，為了把時間填滿，我參加各種才藝課，包括色鉛筆、速寫素描、水彩、編織、裁縫、烏克麗麗…，也到健身房上瑜伽、踩飛輪、跳韻律舞，還與不同社團的朋友聚餐、唱歌、出遊。在家也沒閒著，煮飯、看報、寫作投稿、蒔花弄草；假日則往山上跑，朋友說我是個過動兒，好像真的是呢。

由於興趣太廣泛，退休後我把以前想做但沒時間做的事全部嘗試一遍，才會一刻不得閒。最近可能玩累了，開始有「忙茫盲」的感覺，是該停下腳步，修正這種生活狀態的時候了。

今年決定追求身、心、靈的平衡。運動健身方面，以最愛的羽球運動為主，爬山為輔，一星期運動3至5次；藝術陶冶身心方面，則專注於繪畫技巧的精進，準備明年的水彩畫個展。但獨善其身，似乎無法提升自身的靈性，所以在圖書館當志工、定期捐血及認養國內兒童都會持續下去，畢竟「有被需要」的那種感覺，會讓快樂持續更久。

學習減法過日子，不再匆匆忙忙。吃飯的時候專心咀嚼，感受米飯的香甜；有時間泡一壺好茶，細細品味；也能什麼事都不做，只是發呆；當然更重要的是，可以多陪伴家人。

新的一年，我要提醒自己在生活中留點空白，學會輕鬆過日子，讓身心靈更健康。