健康你我他／學習減法度日 身心靈更健康

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
新的一年，我要提醒自己在生活中留點空白。圖／張桂瓊提供
新的一年，我要提醒自己在生活中留點空白。圖／張桂瓊提供

退休之前，忙於工作，退休之後，多出許多時間，為了把時間填滿，我參加各種才藝課，包括色鉛筆、速寫素描、水彩、編織、裁縫、烏克麗麗…，也到健身房上瑜伽、踩飛輪、跳韻律舞，還與不同社團的朋友聚餐、唱歌、出遊。在家也沒閒著，煮飯、看報、寫作投稿、蒔花弄草；假日則往山上跑，朋友說我是個過動兒，好像真的是呢。

由於興趣太廣泛，退休後我把以前想做但沒時間做的事全部嘗試一遍，才會一刻不得閒。最近可能玩累了，開始有「忙茫盲」的感覺，是該停下腳步，修正這種生活狀態的時候了。

今年決定追求身、心、靈的平衡。運動健身方面，以最愛的羽球運動為主，爬山為輔，一星期運動3至5次；藝術陶冶身心方面，則專注於繪畫技巧的精進，準備明年的水彩畫個展。但獨善其身，似乎無法提升自身的靈性，所以在圖書館當志工、定期捐血及認養國內兒童都會持續下去，畢竟「有被需要」的那種感覺，會讓快樂持續更久。

學習減法過日子，不再匆匆忙忙。吃飯的時候專心咀嚼，感受米飯的香甜；有時間泡一壺好茶，細細品味；也能什麼事都不做，只是發呆；當然更重要的是，可以多陪伴家人。

新的一年，我要提醒自己在生活中留點空白，學會輕鬆過日子，讓身心靈更健康。

運動 健身房 認養

延伸閱讀

特殊兒教養行為指南：過動兒遇見囉嗦的大人，病情易惡化

帥到像「撕破漫畫走出來」！網見福建藝考美術狀元驚：顏值是他最不起眼優點

運動現況調查成果 112年規律運動人口達新高

全球最大基金帝國如何度過金融危機，持續有機成長？ 致勝關鍵就在這裡！

相關新聞

最強寒流餘威持續！18縣市恐再跌破10度 全台回暖要等這日

入冬最強寒流今起減弱，至周日前緩慢回溫，期間各地仍寒冷，中央氣象署傍晚發布18縣市低溫特報，仍可能跌破10度；下周一各地...

天冷沒多喝水也頻跑廁所？ 泌尿科醫生指「4情況」快求診

天氣寒冷下常常小便是否正常？台灣有泌尿科醫生分享常有病人詢問天氣冷常常想小便是否正常，他解釋冬天出汗量減少加上天氣冷影響神經反應，均會導致小便次數增加，但提醒如果出現4類情況，例如夜尿次數多過2次，建議儘快求醫。而天氣冷時更要留意個人飲水及排尿情況，建議減少喝咖啡、茶和汽水等利尿飲品。

誰是幸運兒？ 11-12月期統一發票開獎 千萬特別獎號「63603594」

「千萬特別獎」誰是幸運兒？去（112）年11-12月期統一發票獎將於今天中午電視直播開獎，陸續開出特獎至六獎。

新北男嬰猝死案 口罩恐非主要死因也難器捐 台大兒醫這樣說

日前發生男嬰送托期間窒息案件，男嬰父親受訪時多次質疑，孩子因口罩沾黏臉部導致窒息死亡，並向照顧員提出告訴；華視主播林彥汝...

整理包／勿踩雷！ 成年禮金文化幣只能這樣用 11大QA一次查

常態化16-22歲文化成年禮金自20日發放，已有62.5萬人領用，卻爆出部分店家以美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消...

健康主題館 ／正確使用不沾鍋7原則

不沾鍋是21世紀偉大的發明之一，廚房只要備有一只不沾鍋，不管是煎蛋、煎魚、煎菜頭粿，甚至是最困難的煎甜粿，都能煎煮得漂漂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。