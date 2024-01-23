RE10x10公布企業投入綠電隱憂 供應不足、價格不透明且取得困難

為加速台灣企業響應使用綠電，環團綠色和平2020年發起RE10 x10企業綠電倡議，盼2025年達到10％綠電使用、2050年100％綠電使用目標，但發現綠電供給總量不足、取得困難、價格不透明等，成為企業投入綠電市場的隱憂。綠色和平建議，企業應自發自用、轉供自用或自備電廠來因應，而政府應扮演資源整合角色，鼓勵更多企業參與自發自用。

綠色和平今發布「RE 10X10 企業綠電倡議2023年度報告」，內容指出，目前企業平均電價為3.12元、綠電轉供的平均單價約為5.7元、採購再生能源憑證每度電約7.75元，但光電自發自用成本每度約2.68元。綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，業者不願使用憑證購買綠電原因是得標不易及無法預期價格，不願綠電轉供為價格過高，自發自用則是成本過高及場地受限等。

方君維表示，除價格問題，也發現台灣再生能源總量供應不足、不易取得綠電的狀況。截至去年12月為止，台灣再生能源的發電總量約為229.6億度，卻只發放128.3萬張憑證，等於市場中的綠電僅有總量的5.6%能夠供企業取得。

方君維建議，企業可透過轉供自用或自備電廠擴展多元自發自用。轉供自用為企業透過在第三地興建再生能源設備再將綠電轉供，企業於自家工廠在已無法自建發電設備的情況下，考慮向外尋找場地促成跨域合作興建發電設備；自備電廠則為企業與能源業者共同持股開發再生能源案場，更高度掌握綠電來源且增加供應。

報告指出，目前已有102家企業加入響應RE 10X10，預計2025年將使用至少8170萬度的綠電、減碳每年超過4萬公噸，相當於103座大安森林公園每年可達成的吸碳量；目前已有40家企業開始使用綠電，其中18家達成10%綠電承諾、11家突破20%綠電用量。

另外，氣候與能源專案經理陳詠仁也指出，面對台灣再生能源發展連年無法達成政策目標的困境，政府須要提出新的政策來促進相關發展，如提出財政工具，以鼓勵企業投入多元自發自用模式，並輔導企業從綠電消費者轉型為產銷者。

同時政府應扮演資源整合的角色，整合綠電需求企業、再生能源商、發電潛力空間提供者等資訊，提供一站式服務，鼓勵更多企業參與自發自用的行列。陳詠仁也建議政府將綠電價格透明化，定期公布不同發電類型憑證的平均售價，認為透明公開的價格資訊是企業購買綠電的重要指標。