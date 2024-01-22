聽新聞
test
0:00 / 0:00
低溫範圍擴大！圖看各地愈晚愈濕冷 今晚至明天全台普遍10度以下
全台凍蕃薯！愈晚愈濕冷，入冬最強寒流發威，中央氣象署下午指出，今天入夜到周三清晨最寒冷，全台低溫10度以下，金門6度、馬祖4度。
今、明天加上華南雲雨區東移，全台易雨，特別是北部、東部局部大雨。此外，今晚至明天，北台灣1000至1500公尺、其他地區2500公尺以上高山有機會下雪。
氣象署預報員葉致均指出，寒流逐漸南下，各地愈晚愈寒冷，入夜到周三清晨最寒冷，今天晚上到明天清晨，高雄以北部、宜蘭及花蓮等地普遍10度以下，金門低溫6度、馬祖4度。明天白天回溫不明顯，北部、東北部整天只有10-11度，中部13度，南部及台東約16-18度，跟今天相比下降很多。
在降雨方面，葉致均指出，入夜之後，華南水氣移入，台南以北、東半部降雨明顯，北部及東北部降雨持續，但預估明天下半天水氣減少，明晚水氣逐漸趨緩。周三降雨更少，周四只剩迎風面降雨。
葉致均指出，周二、周三受寒流影響明顯，周四寒流減弱，溫度逐步回升，竹苗以南高溫有20度，但中南部清晨有輻射冷卻，日夜溫差大。
此外，因今、明兩天降雨機率高，高山有結冰、降雪機會，北台灣1000至1500公尺、其他地區2500公尺以上高山，有機會下雪，也就是北部大屯山及七星山都有下雪機會，太平、拉拉、合歡山也有下雪機會；沿海留意風浪較大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言