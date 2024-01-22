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低溫範圍擴大！圖看各地愈晚愈濕冷 今晚至明天全台普遍10度以下

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
全台凍蕃薯，今晚到明天全台普遍10度以下。本報資料照片
全台凍蕃薯，今晚到明天全台普遍10度以下。本報資料照片

全台凍蕃薯！愈晚愈濕冷，入冬最強寒流發威，中央氣象署下午指出，今天入夜到周三清晨最寒冷，全台低溫10度以下，金門6度、馬祖4度。

今、明天加上華南雲雨區東移，全台易雨，特別是北部、東部局部大雨。此外，今晚至明天，北台灣1000至1500公尺、其他地區2500公尺以上高山有機會下雪。

氣象署預報員葉致均指出，寒流逐漸南下，各地愈晚愈寒冷，入夜到周三清晨最寒冷，今天晚上到明天清晨，高雄以北部、宜蘭及花蓮等地普遍10度以下，金門低溫6度、馬祖4度。明天白天回溫不明顯，北部、東北部整天只有10-11度，中部13度，南部及台東約16-18度，跟今天相比下降很多。

在降雨方面，葉致均指出，入夜之後，華南水氣移入，台南以北、東半部降雨明顯，北部及東北部降雨持續，但預估明天下半天水氣減少，明晚水氣逐漸趨緩。周三降雨更少，周四只剩迎風面降雨。

葉致均指出，周二、周三受寒流影響明顯，周四寒流減弱，溫度逐步回升，竹苗以南高溫有20度，但中南部清晨有輻射冷卻，日夜溫差大。

此外，因今、明兩天降雨機率高，高山有結冰、降雪機會，北台灣1000至1500公尺、其他地區2500公尺以上高山，有機會下雪，也就是北部大屯山及七星山都有下雪機會，太平、拉拉、合歡山也有下雪機會；沿海留意風浪較大。

今明氣溫分布。圖╱氣象署提供
今明氣溫分布。圖╱氣象署提供
一周溫度趨勢。圖╱氣象署提供
一周溫度趨勢。圖╱氣象署提供
今明降雨分布。圖╱氣象署提供
今明降雨分布。圖╱氣象署提供

寒流 低溫 氣象署

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