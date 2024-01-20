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熟齡旅遊-半價誰埋單篇／專家看法：尊重、安全、便利 比半價更重要
消基會曾在二○一五年整理「敬老車票優惠措施大ＰＫ」，並提出六大呼籲。過了這麼多年，敬老卡福利不斷加碼，消基會交通委員會召集人李克聰表示，鼓勵熟齡出遊，還有比半價更重要的事，那就是尊重、安全和便利性。
李克聰指出，退休後收入減少，優惠票價是鼓勵熟齡出遊的誘因之一，從交通專業來看高齡者搭車必須更安全，低底盤公車是基本要求，長者上車未就坐，或是站起來要下車的時候很危險，司機要有耐心。
現在駕駛很缺，有些司機沒有同理心，覺得長者動作慢，影響業績，可透過教育訓練改善，或由評鑑機制約束。公共運輸轉乘，可預約接駁，不要讓老人等太久。公務員對票價沒那麼敏感，受尊重、安全、便利，比半價更重要。
中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，敬老卡對高齡社會的用意應是強化社會參與，不但讓老人不孤獨，也增強生命韌性，她主張敬老卡給老人自由且多元運用。
老人出遊最好結伴，生病或跌倒也好有人照應，鞋子要防滑，藥物要帶。敬老票鼓勵熟齡出遊，也應考慮「網遊」，補助寬頻費用讓老人家可上網學習新鮮事物，或去社大上課，上健身房，擴大服務範圍。
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移動的長照據點
在基隆市，老人家免費搭公車無上限，使得公車處年年虧損，最高負債達十七億元。作為交通運輸產業，基隆市公車的確營運不善，但是換個視角，把公車當作長者預防老化的場域時，公車成為「移動的長照據點」，成效斐然。請進數位版跟著記者搭上基隆市公車，看看這個獨特有趣的基隆經驗。
熟齡旅遊夯／多坐公車能防老化？直擊超大型實驗場 他用靜忍慢打破孤獨
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