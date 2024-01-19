全家便利商店推多項「抗寒限時優惠」！Let’s Café單品咖啡、畬室醇香巧克力飲都入列

寒流即將來襲，全台降溫有感，全家便利商店即日起集結線上、線下通路，陸續推出6大暖心優惠，提供消費者最溫暖的應援。

1月22日至1月25日「全家」會員於店舖購買私品茶「永豐餘生技」系列飲品，可享6折優惠，包含薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，原價65元、優惠價39元。

即日起至2月6日於「全家」店舖購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或單品拿鐵（冰熱不限），可享同品項2杯優惠價119元。

「全家」APP「優惠趣」限量推出Let’s Café指定熱飲7折起優惠券，將於1月22日上午10點起準時開搶（領券期限至1月25日，數量有限，領完為止），品項包括「畬室醇香巧克力飲」（中杯／熱飲）特價59元，等同7折優惠，限量5萬組，每會員限領1組，兌換期限至1月31日；「慢煮焦糖拿鐵」（大杯／冰熱不限）特價49元，等同76折優惠，限量20萬組，每會員限領2組，兌換期限至1月31日。

「全家」熱銷的南洋酸辣燙料理「馬尚煮」暖心販售中，濃郁香氣與酸辣滋味交融，即日起至2月28日多款原裝進口海鮮風味食材任選4入可享88折優惠，消費者可至「全家」APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖。

即日起至1月28日於「全家」購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位商品加99元多1件，活動品項包含無重力發熱衣、石墨烯發熱衣、極暖絨發熱衣。

即日起至2月20日購買「全家」溫心小館溫罐機飲品，可享第2件6折優惠，品項包含FamiCollection雙倍濃奶茶、桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶；另外還有台農保久乳、光泉原味鮮豆漿等溫罐飲品，活動期間可享同品牌、同價位第2件6折。