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全家便利商店推多項「抗寒限時優惠」！Let’s Café單品咖啡、畬室醇香巧克力飲都入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至2月6日於全家便利商店店舖購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或單品拿鐵（冰熱不限），可享同品項2杯優惠價119元。圖／全家便利商店提供
即日起至2月6日於全家便利商店店舖購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或單品拿鐵（冰熱不限），可享同品項2杯優惠價119元。圖／全家便利商店提供

寒流即將來襲，全台降溫有感，全家便利商店即日起集結線上、線下通路，陸續推出6大暖心優惠，提供消費者最溫暖的應援。

1月22日至1月25日「全家」會員於店舖購買私品茶「永豐餘生技」系列飲品，可享6折優惠，包含薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，原價65元、優惠價39元。

即日起至2月6日於「全家」店舖購買Let’s Café大杯單品美式咖啡或單品拿鐵（冰熱不限），可享同品項2杯優惠價119元。

「全家」APP「優惠趣」限量推出Let’s Café指定熱飲7折起優惠券，將於1月22日上午10點起準時開搶（領券期限至1月25日，數量有限，領完為止），品項包括「畬室醇香巧克力飲」（中杯／熱飲）特價59元，等同7折優惠，限量5萬組，每會員限領1組，兌換期限至1月31日；「慢煮焦糖拿鐵」（大杯／冰熱不限）特價49元，等同76折優惠，限量20萬組，每會員限領2組，兌換期限至1月31日。

「全家」熱銷的南洋酸辣燙料理「馬尚煮」暖心販售中，濃郁香氣與酸辣滋味交融，即日起至2月28日多款原裝進口海鮮風味食材任選4入可享88折優惠，消費者可至「全家」APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖。

即日起至1月28日於「全家」購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位商品加99元多1件，活動品項包含無重力發熱衣、石墨烯發熱衣、極暖絨發熱衣。

即日起至2月20日購買「全家」溫心小館溫罐機飲品，可享第2件6折優惠，品項包含FamiCollection雙倍濃奶茶、桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶；另外還有台農保久乳、光泉原味鮮豆漿等溫罐飲品，活動期間可享同品牌、同價位第2件6折。

●附註：詳細優惠活動內容與售價以門市、APP公告為準。

即日起至2月20日購買全家便利商店「溫心小館」溫罐機飲品，可享第2件6折優惠，品項包含FamiCollection雙倍濃奶茶、桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶等。圖／全家便利商店提供
即日起至2月20日購買全家便利商店「溫心小館」溫罐機飲品，可享第2件6折優惠，品項包含FamiCollection雙倍濃奶茶、桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「馬尚煮」即日起至2月28日多款原裝進口海鮮風味食材任選4入可享88折優惠，消費者可至「全家」APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「馬尚煮」即日起至2月28日多款原裝進口海鮮風味食材任選4入可享88折優惠，消費者可至「全家」APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「優惠趣」1月22日上午10點起推出「慢煮焦糖拿鐵」特價49元優惠券，限量20萬組，每會員限領2組，兌換期限至1月31日。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「優惠趣」1月22日上午10點起推出「慢煮焦糖拿鐵」特價49元優惠券，限量20萬組，每會員限領2組，兌換期限至1月31日。圖／全家便利商店提供
1月22日至1月25日全家便利商店會員於店舖購買私品茶「永豐餘生技」系列飲品，可享6折優惠，包含薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，單杯優惠價39元。圖／全家便利商店提供
1月22日至1月25日全家便利商店會員於店舖購買私品茶「永豐餘生技」系列飲品，可享6折優惠，包含薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，單杯優惠價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「優惠趣」1月22日上午10點起推出「畬室醇香巧克力飲」特價59元優惠券，限量5萬組，每會員限領1組，兌換期限至1月31日。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「優惠趣」1月22日上午10點起推出「畬室醇香巧克力飲」特價59元優惠券，限量5萬組，每會員限領1組，兌換期限至1月31日。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家導入馬來西亞全家熱銷的南洋酸辣燙料理「馬尚煮」，即日起至2月28日可享4入88折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家導入馬來西亞全家熱銷的南洋酸辣燙料理「馬尚煮」，即日起至2月28日可享4入88折。圖／全家便利商店提供
即日起至1月28日於全家便利商店購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位加99元多1件，活動品項包含無重力發熱衣、石墨烯發熱衣、極暖絨發熱衣。圖／全家便利商店提供
即日起至1月28日於全家便利商店購買FamiCollection發熱衣系列，可享同價位加99元多1件，活動品項包含無重力發熱衣、石墨烯發熱衣、極暖絨發熱衣。圖／全家便利商店提供

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