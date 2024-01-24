任誰收到「龍歡喜」！Mia C'bon頂級超市推「進口夯禮盒」，龍年優惠懶人包眾多好康超心動

跨年才剛過，就要迎接農曆新年，全台最夯的年貨大街就在有「超市界LV」之稱的Mia C'bon頂級超市！各種多元國際與在地選物、品味質感兼具永續商品，Mia C'bon通通有！不只讓你為自己的選擇感到驕傲，更能為過年親朋好友歡聚增添更多話題。

Mia C'bon頂級超市擁有「超市界LV」之稱。 圖／李清宇 攝影

送禮最高境界！超人氣話題禮盒，食尚送禮有風過年走春拜年，不知道該送什麼才夠特別？Mia C'bon網羅日本進口強勢新品禮盒、龍年吉祥語禮盒，以及名店新春禮盒，包括：故宮版滿漢御品牛肉麵禮盒、鼎泰豐經典曲奇禮盒、澎派黃金烏魚子布列塔尼禮盒、北海道人氣鮭魚風味仙貝、東京必買排隊伴手禮NY起司奶油脆餅、團購界超夯蛋捲品牌璽氏工坊蛋捲，以及多款限量龍年紀念酒……等，各式話題禮盒琳瑯滿目，保證讓你一拿出手就面子滿滿、誠意十足！

Mia C'bon網羅名店禮盒、日本禮盒、應景龍年禮盒等，送禮自用兩相宜。 圖／李清宇 攝影

開年好運聖品「白沙屯媽祖錢母餅乾」，小瓦煎餅美味可口，還有媽祖開運招財錢母加持，保證大受歡迎。新年送禮除了甜點零食外，也有龍年系限定禮盒選擇，Mia C'bon 與三光米聯合推出的 2024「糴糶龍年米信封禮盒」，以米為禮，傳遞傳統文化裡米缸代表的「聚寶盆」意象，體現送禮人的真誠與溫度。

白沙屯媽祖錢母餅乾禮盒(左)，糴糶龍年米信封禮盒(右)。 圖／Mia C'bon 提供

Mia C'bon更引進傳承百年、日本國民甜點神戶「風月堂」系列經典商品，其中最具代表性的是比臉大的「神戶風月堂法蘭酥」，酥脆香薄的餅乾搭配濃濃奶香、入口即化令人難忘，因此被日本皇室選為御用伴手禮，龍年限定禮盒只要$499，現在，想入手這秒殺級的銷魂甜點不用飛到日本，到Mia C'bon就能買到。

龍年新年限定神戶風月堂法蘭酥(左)，風月堂鐵盒奶油薄餅(右)。 圖／Mia C'bon 提供

讓人一看就眼冒愛心的精品水果禮盒，更是Mia C'bon的人氣王！日本青森蘋果、光波梨、頂級黑鑽石蓮霧、澳洲空運櫻桃等，每一款都讓人看得垂涎欲滴，Mia C'bon還提供自組水果禮盒服務，消費者可以到店任挑水果客製化組裝，打造絕不撞款的專屬禮盒，讓收到的人感受到送禮之人的用心款待！

Mia C'bon客製化自組水果禮盒，是最受歡迎的明星商品之一。 圖／Mia C'bon 提供

酒類也是新年送禮首選，Mia C'bon限量推出威士忌行家珍藏的「麥卡倫 A Night On Earth The 春宴系列威士忌」，藏家嚴選三桶工藝，呈現蒸米香、椰奶布丁和燕麥餅乾融合的獨特氣息，應景又富特色。酒饕不可錯過的還有「約翰走路XR21 2024龍年新春禮盒」，以窖藏21年以上的珍稀威士忌調配而成，風味令人驚嘆。喜歡日式酒的人，不妨試試獎項常勝軍「白鶴 金箔純米大吟釀彩盒」，限定版禮盒除了大吟釀1瓶外，還附上食用金箔1包及圓廠清酒杯2只，絕對能成為餐桌上的亮點。

Mia C'bon臻選來自世界各產區的酒品。 圖／李清宇 攝影

威士忌行家珍藏的「麥卡倫 A Night On Earth The 春宴系列威士忌」為酒類送禮首選。 圖／李清宇 攝影

新年優惠懶人包！龍來運轉讓辦年貨更有意思

新年招好運，紅包不能少！龍年第一波小確幸一定要收，無論是滿千送百、集點換購、超值福袋、LINE數位紅包刮刮樂……，通通不能放過！

【新春優惠1】滿千送百超划算Mia C'bon推出滿千送百活動，1/10起，單筆消費滿$1000，送$100現金抵用券，發送活動只到2/20，讓你開心辦年貨還能享優惠！(可累贈，限下次單筆消費滿$1000可使用1張$100現金抵用券，單筆最高可折抵5張)。

【新春優惠2】義大利美型家電集點換購新年想要為家中餐廚增添幾分優雅氣質？Mia C'bon推出義大利品牌giaretti「美型家電集點換購」活動，讓你用小小的預算就能換購進口家電夢幻逸品，各位「美學控」千萬別錯過！活動時間1/10到2/29，單筆發票金額滿 $499，即可獲得1點，集滿３點即可以超級優惠加價兌換各式giaretti小家電商品，包括：手持平掛兩用蒸氣掛燙機、三人份微電腦電子鍋 、電子式溫控電茶壺、多功能陶瓷火鍋電烤盤、遙控PTC渦流冷暖溫控扇、12公升氣炸烤箱 。過年為家裡增添新家電，美學生活一整年。

好康不只於此，Mia C'bon寵粉無極限！凡於2/29前，消費滿 $499，登錄發票雙週抽giaretti復古烤麵包機、水晶酒杯組、品牌時尚購物包大＋小包組合，每一樣都既美型又實用滿點，好希望自己就是那個幸運兒！

Mia C'bon推出邵雨薇代言、義大利品牌美型家電集點換購活動。 圖／Mia C'bon 提供

【新春優惠3】消費滿額送龍年限定紅包袋慶祝新年到來，時尚大方、又有質感的紅包袋，最適合用來傳達暖暖心意。1/24到2/20，消費滿 $499即贈Mia C'bon龍年限定紅包袋，讓你包出去除了超喜慶之外，整年財運都旺起來！

【新春優惠4】初一必衝！新春開運福袋大年初一買福袋，是過年不可缺少的儀式感，除了有機會抱回驚喜大獎，還能花小錢就買到物超所值的商品，Mia C'bon也重磅推出新春開運福袋，大年初一11:30限時開賣，內含商品價值高達1500元以上，只賣$599，全台限量1500組，千萬不能錯過。 (一蘭拉麵直麵(5入盒裝) /三光米財源 廣進米 /日清芥籽油 /伊藤先生夾心餅乾福岡草莓口味 / LAFOOCO腰果(蜂蜜風味) / Perrier 汽泡礦泉水)。福袋買到賺到，趕快記在你的行事曆上！

【新春優惠5】好運底加！LINE數位紅包刮刮樂新年試手氣，就來玩LINE數位紅包刮刮樂！1/24-2/14，加入Mia C'bon官方LINE，即可每日一刮，有機會刮中Apple Watch、百元購物金等好禮，將龍年賀卡分享給好友，還能抽PS5等大獎，還在等什麼？快打開LINE邀請朋友一起來同樂！

1/24-2/14， Mia C'bon推出LINE數位紅包刮刮樂。 圖／Mia C'bon 提供

【新春優惠6】1/24-2/14 新年生存法則遊戲鎖定Mia C'bon官方 IG參加新年生存法則心測，為新年會遇到的狀況做個預演，以及教戰策略，讓您的年節氣氛維持和平歡樂不窘境。完成測驗，分享測驗結果，還能再抽Switch遊戲機等各項精美好禮！

一年只有一次的農曆春節，當然要好好享受，今年過年想要來點不一樣的，就到Mia C'bon逛一逛！無論是想要讓家人一飽口福、送份體面的伴手禮，或是討個好彩頭，Mia C'bon讓你處處有驚喜，面子裡子都兼顧！

Mia C'bon龍舞新春聚好禮：https://reurl.cc/nrZpeD美型家電集點換購活動詳情：https://reurl.cc/qr01m3