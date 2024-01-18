神隊友！協發行泡菜×大甲鎮瀾宮「天菜禮盒」　試吃「這一款」讓人上癮

年節將至，想好送禮要送什麼嗎？「協發行泡菜」今年首度與「大甲鎮瀾宮」合作，聯名推出「神級天菜．發福禮盒」，共計有3款不同組合方案。透過美味如神助的協發行泡菜來傳遞對收禮人的心意與祝福，在大甲媽祖的加持下，越吃越幸運、福氣滿相隨！「噓團購了沒」也派出專業試吃團隊，品嚐各項招牌產品，其中「催淚皮蛋辣椒」更被試吃員譽為「拌醬首選」！

「協發行泡菜」與「大甲鎮瀾宮」合作，聯名推出「神級天菜．發福禮盒」。 圖／協發行泡菜 提供

「神級天菜．發福禮盒」系列，以正紅色搭配帶有大甲媽祖人像插圖的精緻的燙金，更增添新年的喜氣及華麗感。內容品項也相當豐富，共有三款規格，可以任意搭配協發行的多款涮嘴泡菜；禮盒內還附有兩雙「有如神箸・好運筷」，寓意新的一年，好事成雙、事事有如神助，無論是年節送禮或是自用都非常適合。

「神級天菜．發福禮盒」系列，以正紅色搭配帶有大甲媽祖人像插圖的精緻的燙金，更增添新年的喜氣及華麗感。 圖／截至噓團購了沒影片

其中「發福禮盒．明星4入組」內含有「催淚皮蛋辣椒、黃金泡菜、韓式泡菜、黃金海帶絲」等4款明星商品（每罐350公克），省去選擇障礙的困難。特別推薦百搭拌醬「催淚皮蛋辣椒」，將松花皮蛋與屏東剝皮辣椒香相結合，滑順脆口又帶有辛香。試吃員們實際品嚐，感覺入口先有著皮蛋的香氣，然後銜接剝皮辣椒的鮮甜，適合拌飯、拌麵、拌粥，讓人吃過直呼是「拌醬首選！」還有人吃完認為「麻度會讓人上癮」、「會想要一直吃」！

「發福禮盒．明星4入組」協發行泡菜的明星拌醬及小菜，一次滿足！ 圖／協發行泡菜 提供

明星4入組當中，同樣為人氣商品的「黃金泡菜」選用韓國直送新鮮大白菜，搭配上獨門黃金醬汁，試吃起來擁有豆腐乳的濃郁香氣又脆口；「韓式泡菜」以傳統韓式泡菜為基礎，再進行風味改良，嚐起來酸味拿捏得宜、符合台灣人的喜好。至於「黃金海帶絲」以日本產海帶絲為主角，口感絲滑富彈性、酸甜討喜，大人小孩都喜歡！

除了明星組合之外，還有消費者可以依照自身喜好搭配的「發福禮盒．經典2入組」，可從6款經典泡菜中任選2瓶，並採大份量650公克裝，適合闔家共同分享。若是喜歡嘗試不同口味的泡菜迷，「發福禮盒．澎派 4入組」可從14款百搭泡菜中，任選4瓶，每瓶420公克裝。除了4大明星商品外，包括風味清新酸甜的「蘿大柚」，或是香辣開胃的「辣蔡頭」都是人氣選擇。

「發福禮盒．澎派 4入組」可從14款百搭泡菜中，任選4瓶，自由搭配。 圖／截至噓團購了沒影片

依照試吃員們的親身體驗，有人推薦醃製過仍然很脆、滋味沒有跑掉的「黃金玉米筍」；也有人喜歡「黃金杏鮑菇」，認為嘗起來宛如素肉，適合初一十五。另有人推薦「蘿大柚」，因過年時有許多大魚大肉，很需要清爽的泡菜搭配一下。每款泡菜各有不同的美味，也各有不同的支持者。

「神級天菜．發福禮盒」不僅適合年節送禮，豐富又多元的搭配靈活性，能夠依照不同人的喜好客製化，甚至可以依照品項「夏天送清爽、冬天送開胃」，非常適合整年度的贈禮需求。結合大甲鎮瀾宮的「神隊友」加持，讓好禮送到心坎裡！

圍爐百搭小菜，送禮自用都非常適合! 圖／協發行泡菜 提供

協發行泡菜x鎮瀾宮聯名「神級天菜・發福禮盒」三款規格資訊：・新春發福禮盒 經典2入組(650gx2瓶)：早鳥優惠價$799免運。可由6款經典泡菜，任選2瓶。・新春發福禮盒 澎派4入組(420gx4瓶)：早鳥優惠價$1,188免運。可由14款百搭泡菜，任選4瓶。・新春發福禮盒 明星4入組(350gx4瓶)：早鳥優惠價$1,088免運。協發行泡菜明星款式齊聚，包含催淚皮蛋辣椒、黃金泡菜、韓式泡菜、黃金海帶絲。早鳥預購優惠即日起至2024年1月21日止。