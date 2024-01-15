健康你我他／監測血糖更享瘦 盼體重不再回歸

去年因為原本拍攝主題「生酮食譜」影片流量愈來愈低，毅然決然改成「血糖實驗」主題，影片內容是吃受測食物之前先量空腹血糖，再吃受測食物，吃完食物後1小時量餐後血糖，將兩者相減，算出血糖波動，也就是大家所了解的升糖指數。

會拍攝這個主題，是因我有糖尿病家族遺傳史，媽媽有糖尿病卻不喜測血糖也不按時服藥，所以決定拍攝這個主題，協助她了解每個食物對血糖的影響。結果我因為拍攝影片而監測血糖3個月，居然瘦了4.5公斤。

拍攝血糖實驗的主題之後，我不再嚴格進行生酮飲食，而是選擇血糖波動較小的食物吃，因此我每天可以吃的食物選擇更多，心情上也變得更美麗。

新的一年開始，我決定不再每日更新影片，但即使不再每日更新，我也會監測血糖。因為血糖是透視身體代謝之窗，從血糖波動變化，有助於推測身體最重要的能量儲存、胰島素的變化。血糖波動對減重和健康影響很大，血糖波動愈高，胰島素分泌愈多，會導致脂肪合成，因此讓血糖平穩，能減少胰島素分泌過度，身體才能將脂肪轉換為能量運用。

總之，不是只有糖尿病才需測血糖，「血糖飆高」是變胖的最大元凶，期待我瘦下來的體重不會回歸，也期待大家在新的一年裡都能成就自己想要的身材。