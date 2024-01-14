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賴蕭配勝選 綠色和平籲加速綠色轉型達全球永續目標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團綠色和平表示，總統大選落幕，呼籲各政黨放下政治紛爭，並期待新施政團隊及新任立委盡快帶領台灣走向聯合國永續發展（SDGs）的17個永續發展目標。圖／綠色和平提供
環團綠色和平表示，總統大選落幕，呼籲各政黨放下政治紛爭，並期待新施政團隊及新任立委盡快帶領台灣走向聯合國永續發展（SDGs）的17個永續發展目標。圖／綠色和平提供

2024年總統大選昨天落幕，由民進黨候選人賴清德、蕭美琴勝出，綠色和平台北辦公室專案經理古偉牧表示，期待2024年新組成的施政團隊及新任立委落實永續代替政治爭議，盡快完成碳定價、加速高碳排產業投入綠色轉型、再生能源目標提升至40％、擴大禁限用一次性塑膠場域、2030年保護30％海洋等目標。

古偉牧表示，台灣在選舉中經歷不少分歧、不同陣營互相攻擊，社會急需凝聚最大的共識，建議以聯合國永續發展（SDGs）為施政要點，並認為SDGs中的能源與氣候、永續生產及消費，以及海洋保育目標，都是值得台灣未來數年經營的方向。

綠色和平表示，面對極端高溫、強降雨、海平面上升，且正逐步影響台灣產業發展與居住環境，建議新政府氣候治理盡快完成碳定價的立法程序，加速高碳排產業投入綠色轉型，並確保社會在轉型的過程中，減少不同產業及社區所面對的衝擊。

此外，歐美、日本、印度都設定2030年再生能源占比近40%或以上，以回應SDGs目標7 「可負擔的潔淨能源」發展。綠色和平認為，台灣新政府需要將2030年再生能源目標提升至40%，並且以鼓勵性政策輔導企業積極發展綠電自發自用，確保企業獲得低成本的綠電。

至於SDGs目標12「負責任生產與消費」則強調2030年要達成永續生產和消費，綠色和平說，台灣最急切的挑戰是在於「擺脫一次性塑膠、朝向重複使用包裝轉型路徑與時程」。除應擴大禁限用一次性塑膠場域，也應以2030年達成50%重複使用為目標，新政府需編列專門預算與計畫加速「重複使用」產業與解決方案、輔導更多業態及場域提供內用杯或外帶循環杯。

另外，台灣四面環海，SDGs目標14的「海洋保育」尤為重要，綠色和平指出，新政府應以「全球海洋公約」2030年保護30%海洋為目標，透過具體時程規畫、海洋保護區基金，穩健擴大海洋保護區的劃設並落實完整的漁業管理政策，避免台灣珍貴的海洋資源陷入虧空。

古偉牧表示，這次選舉並未出現完全執政結果，顯示台灣將步入以協商合作為主的社會，呼籲即將掌舵的執政團隊應帶領台灣走向聯合國永續發展（SDGs）的17個永續發展目標，成為未來台灣行政、立法部門合作最大公約數，放下政治紛爭，以實際行動務實回應台灣民眾永續生存的盼望。

2024總統大選晚間開票結束，由民進黨總統候選人賴清德（左）及副總統候選人蕭美琴（右）贏得選舉。記者曾原信／攝影
2024總統大選晚間開票結束，由民進黨總統候選人賴清德（左）及副總統候選人蕭美琴（右）贏得選舉。記者曾原信／攝影

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